3 milyon yaşlı destekten yoksun

Haber Merkezi

Türkiye’de yaklaşık 9 milyon yaşlı bireyin yüzde 30’u tek başına ve sosyal destekten yoksun şekilde yaşıyor. 18-24 Mart "Yaşlılara Saygı Haftası" nedeniyle açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Geriatri Çalışma Grubu adına Doç. Dr. Serap Duru açıklama yaptı.

Duru, “Hızla yaşlanan dünyada yaşlı bireylerin topluma entegrasyonu, onurlu ve sağlıklı yaşam haklarının korunması, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi her zamankinden daha önem kazanıyor” dedi.

Türkiye’de ise 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10,2 olduğunu hatırlatan Duru, “Toplumsal önyargılar, yalnızlık, ekonomik yoksunluk, psikolojik ihmal ve bakım eksikliği yaşlı bireylerin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yaşlılarda yalnızlık ve izolasyon depresyon ve erken ölüme neden olabiliyor" dedi. Duru, yaş ayrımcılığına karşı güçlü yasal ve toplumsal önlemlerin alınması, evde bakım, palyatif bakım ve kurumsal bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.