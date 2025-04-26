3. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri’nin konuğu Ahmet Ümit oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda edebiyatseverlerle buluşan programın bu ayki konuğu, Yazar Ahmet Ümit oldu. Moderatörlüğünü şair ve yazar Tuğrul Keskin’in üstlendiği söyleşide Ümit, edebiyatla tanışma sürecini, yazarlık yolculuğundaki dönüm noktalarını ve eserlerinin ortaya çıkış hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Ahmet Ümit, polisiye türüne geçiş sürecinden bahsederek, unutulmaz karakteri Başkomiser Nevzat’ın hikayelerinin de devam edeceği müjdesini verdi.

Söyleşi sonrası gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, Ahmet Ümit’e merak ettikleri soruları yöneltti. Tuğrul Keskin, Manisa’nın kültürel etkinliklere hızla alıştığını, yeni belediye yönetiminin bu anlamda önemli bir paradigma değişimi yarattığını belirterek, “Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşilerinin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bu etkinlikler devam edecek ve Niobe Edebiyat Dergisi ile de desteklenecek. Çünkü Manisa bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Ahmet Ümit de Manisa’ya daha önce de geldiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar 26 kitabım yayımlandı ve eserlerim 37 dile çevrildi. Polisiye ve gerilim türünde romanlar yazıyorum. Osmanlı döneminden bu yana süren Mesir Festivali gibi köklü bir geleneğin bir parçası olmak, benim için gurur verici. Manisa’da büyük bir okur kitlemiz var. İlk kez 1972 yılında geldiğimde Manisa daha kasaba havasında bir yerdi. Şehirleri marka yapan bazı özel etkinlikler vardır. Manisa denilince akla Mesir Macunu Festivali gelir. Bu doğru bir hamle. Festival’in devam etmesi ve kültür-sanatla daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR DOLU BİR SAAT YAŞATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Söyleşi sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de “Bu yıl 485. yılını kutladığımız Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nin sloganı 'Dolu Dolu Festival'di. Festivalimize kültür dolu bir saat yaşattığınız ve enfes romanlarınız ve hikayeleriniz için çok teşekkür ederiz. Sayenizde çok güzel bir söyleşi yaşadık” dedi.