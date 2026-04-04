3 NİSAN 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizide izlenmeler rekor seviyede!

3 Nisan 2026 Cuma reyting sonuçları belli oldu ve günün en çok izlenen yapımı bir kez daha netleşti. TRT 1’in güçlü çıkışını sürdüren dizisi Taşacak Bu Deniz, 15,56 reyting alarak zirvedeki yerini korudu. Üstelik dizi yalnızca birinci olmakla kalmadı, önceki haftaya göre artış göstererek izlenmelerini daha da yukarı taşıdı.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi yapımlar da günün öne çıkan programları arasında bulundu.

3 Nisan 2026 Cuma gününün reyting sonuçları incelendiğinde, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz açık ara liderliğini sürdürdü. Dizi 15,56 reyting ile ilk sırada yer aldı. Aynı yapımın özet bölümü ise 6,63 reyting ile ikinci sırada bulunarak güçlü ekran performansını destekledi.

Show TV’nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti, 6,23 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. Gündüz kuşağında Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk 5 içinde yer bulurken, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisi iki haftalık aranın ardından 3,24 reyting ile yeniden üst sıralara çıktı.

Günlük en çok izlenen ilk 10 program (3 Nisan 2026 Cuma – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,56 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,63 3 Kızılcık Şerbeti 6,23 4 Esra Erol'da 4,37 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,21 6 Arka Sokaklar 3,24 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,17 8 Kızılcık Şerbeti (Özet) 2,74 9 İddiaların Aksine 2,66 10 ATV Ana Haber 2,61

TAŞACAK BU DENİZ İZLENMELERDE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Taşacak Bu Deniz reyting performansı, 3 Nisan 2026 Cuma akşamının en dikkat çekici başlığı oldu. Dizi, önceki haftaya kıyasla yükselişini sürdürerek 15,56 reyting seviyesine çıktı. Bu sonuç, yapımın yalnızca gün birincisi olduğunu değil, aynı zamanda Cuma akşamı rekabetinde açık ara fark yarattığını gösterdi.

Dizinin özet bölümünün de 6,63 reyting ile ikinci sırada yer alması, TRT 1 ekranlarında güçlü bir izleyici akışının oluştuğunu ortaya koydu. Böylece Taşacak Bu Deniz, hem ana bölüm hem özet performansıyla günün en baskın yapımı oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ VE ARKA SOKAKLAR LİSTEDE NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Kızılcık Şerbeti, 6,23 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Dizi, güçlü rakibine rağmen üst sıralardaki yerini korumayı başardı. Özet bölümünün de ilk 10 içinde bulunması, yapımın istikrarlı izleyici gücünü koruduğunu gösterdi.

Arka Sokaklar ise iki haftalık aranın ardından 3,24 reyting ile altıncı sıraya yükseldi. Kanal D dizisinin yeniden listede üst sıralara çıkması, akşam kuşağındaki rekabete yeniden dahil olduğunu gösteren önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON TABLO

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, 4,37 reyting ile dördüncü sırada yer aldı. Aynı kanalın sabah kuşağı yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 4,21 reyting ile beşinci sıraya yerleşti. Bu tablo, gündüz kuşağı programlarının güçlü ekran etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

Haber bültenlerinde ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,17 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber de 2,61 reyting ile ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

3 NİSAN 2026 İLE 27 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Program 27 Mart 2026 3 Nisan 2026 Değişim Taşacak Bu Deniz 14,87 15,56 +0,69 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,14 6,63 -0,51 Kızılcık Şerbeti 6,88 6,23 -0,65 Esra Erol'da 3,70 4,37 +0,67 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 4,21 +0,03 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,62 3,17 -0,45 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,15 2,74 -0,41 İddiaların Aksine 2,54 2,66 +0,12 ATV Ana Haber 2,24 2,61 +0,37

3 Nisan 2026 Cuma reyting birincisi kim oldu?

3 Nisan 2026 Cuma gününün reyting birincisi 15,56 reyting ile Taşacak Bu Deniz oldu.

Taşacak Bu Deniz kaç reyting aldı?

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 15,56 reyting elde etti.

Kızılcık Şerbeti kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti, 6,23 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

Arka Sokaklar reytingi kaç oldu?

Arka Sokaklar, 3 Nisan 2026 Cuma günü 3,24 reyting aldı ve altıncı sırada yer aldı.

En çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Günün en çok izlenen haber programı 3,17 reyting ile Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu.

27 Mart ile 3 Nisan arasında en çok yükselen yapım hangisi oldu?

Karşılaştırmalı veriye göre öne çıkan yükselişlerden biri Taşacak Bu Deniz tarafında yaşandı. Dizi 14,87den 15,56'ya çıktı.