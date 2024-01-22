3 parti gezdikten sonra ikinci kez AKP'ye döndü, aday oldu

AKP, Elazığ Maden İlçe Belediye Başkan Adayı olarak 3 parti gezdikten sonra yuvasına dönen Musa Orhan’ı gösterdi. Bu, Orhan'ın ikinci AKP'ye dönüş macerası.

Büyükşehir belediye başkan adaylarının ardından ilçe belediye başkan adaylarını da açıklayan AKP, Elazığ Maden İlçe Belediye Başkan Adayı olarak Musa Orhan’ı gösterdi. 2009 yılında Saadet Partisi’nden Belediye Başkanı olan Orhan; AKP, Demokrat Parti, İYİ Parti’nin ardından tekrar AKP’den aday oldu.

5'İNCİ PARTİ DEĞİŞİMİ

Bu yıl 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde AKP’nin Maden İlçe Belediye Başkan Adayı daha önce iki dönem başkanlık yapmış olan Musa Orhan oldu. Orhan’ın seçim süreçlerindeki parti değişimleri dikkat çekti. Beş defa parti değiştiren Orhan, yerel seçimlerde tekrar AKP’nin adayı oldu.

SON DURAĞI AKP OLDU

AKP Maden Belediye Başkan Adayı Musa Orhan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Belediye Başkanı oldu. Orhan, 2013 yılında yapılan yerel seçimlerde ise AKP’ye geçti ancak AKP seçimlerde başka aday gösterince partiden ayrıldı. 2014 yılında Demokrat Parti’den yeniden Belediye Başkanı seçilen Orhan, 2015'te yeniden AKP’ye döndü. 2018 yılında AKP’den ayrılan Orhan, İYİ Parti’ye geçti ve 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçimlere girmesine rağmen kazanamadı. İYİ Parti’den seçimi kazanamayan ve partiden istifa eden Musa Orhan yeniden AKP’ye geçti ve Maden Belediye Başkan Adayı gösterildi.