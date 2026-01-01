3 polis hayatını kaybetmişti: Yalova'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 25 kişi adliyede

Yalova'da 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun hayatını kaybettiği operasyon sonrası kent genelinde IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 3'ü kadın 25 şüpheli yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda IŞİD tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 IŞİD'linin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yurt genelinde IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.