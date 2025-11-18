3 polis yaşamını yitirmişti: Cemaat lideri gözaltında

İslamcı Tevhid ve Sünnet cemaatine yönelik İzmir merkezli operasyon düzenlendi.

Cemaatin duyuru kanalı “Tevhid Gündemi”nin aktardığına göre; operasyon kapsamında cemaatin elebaşısı “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un evinde arama yapıldı ve Bayancuk gözaltına alınarak İzmir’e sevk edildi.

Operasyon kapsamında cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ da gözaltına alınıp, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğu tespitedildi.

Operasyonun İzmir'de 3 polisin yaşamını yitirdiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

IŞİD SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Halis Bayancuk geçmişte "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 10 Temmuz 2023’te tahliye edilmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV, IŞİD suçlamasıyla daha önce dört kez tutuklanıp serbest bırakılan Bayancuk'u Kasım 2024'te canlı yayına çıkarmıştı.

Yayında tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh anlayışlarına uymadığını savunan Bayuncuk, Kemalizm’in Türk halkını İslam’dan uzaklaştırdığını iddia etti ve "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır" dedi.

Bayancuk, IŞİD’i 2013’e kadar desteklediğini itiraf etmişti. Sonraki eylemlerini ise onaylamadığını belirtmişti.