3 polis yaşamını yitirmişti: Tutuklama talebiyle sevk edilen Halis Bayancuk ve Haris Karadağ serbest

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine yapılan ve 3 polisin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Tevhid ve Sünnet cemaatinin lideri "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk ile cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki Eren Bigül'ün pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Halis Bayancuk ve Haris Karadağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın aktardığına göre, adliyeye götürülen Bayancuk ve Karadağ, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.

Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından karar veren mahkeme, Bayancuk ve Karadağ hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bayancuk'un ifadesinde, Eren Bigül’ü tanımadığını ve hiçbir iletişimlerinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Firari İ.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

IŞİD SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI Halis Bayancuk geçmişte "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 10 Temmuz 2023’te tahliye edilmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV, IŞİD suçlamasıyla daha önce dört kez tutuklanıp serbest bırakılan Bayancuk'u Kasım 2024'te canlı yayına çıkarmıştı. Yayında tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh anlayışlarına uymadığını savunan Bayuncuk, Kemalizm’in Türk halkını İslam’dan uzaklaştırdığını iddia etti ve "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır" dedi. Bayancuk, IŞİD’i 2013’e kadar desteklediğini itiraf etmişti. Sonraki eylemlerini ise onaylamadığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında Balçova Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet etti.

Kısa süre sonra saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın hayatını kaybederken saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında saldırgan Eren Bigül, annesi A.B. ve babası N.B, 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç'nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı.

Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.