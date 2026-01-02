3 polis yaşamını yitirmişti: Yalova'da 26 kişi IŞİD'den tutuklandı

Yalova'da 3 polisin yaşamını yitirdiği çatışmanın ardından kent genelinde IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) yaşamını yitirdi, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 IŞİD'ci öldürüldü.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.