3 polisi öldürmüşlerdi: Yalova'daki 5 IŞİD'li 2 ay önce ‘terör örgütü’ üyeliğinden beraat etmiş

Yalova’da 3 polis memurunun öldürüğü çatışmada ölen IŞİD'lilerin 6'sından 5’inin, 2024 yılında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alınarak tutuklandığı ve yapılan yargılama sonunda, çatışmadan 2 ay önce Ekim 2025’te beraat ettikleri ortaya çıktı. 5 IŞİD'linin bağlantılı oldukları kişilerin, AKP Yalova İl Başkanı’na suikast hazırlığında oldukları öğrenilirken, ölü ele geçirilen teröristlerden kardeş olan 4’ünün, örgüte inanmayan diğer kardeşleri ve babalarını ‘tağut’ ve ‘kafir’ ilan edip, babalarını öldürmek için plan yaptıkları da belirtildi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025’te saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) hayatını kaydetti, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada IŞİD'li Lütfi Sordabak (25), Haşem Sordabak (28), Mehmet Cami Sordabak (32), Musa Sordabak (29), Zafer Umutlu (26) ile İbrahim Dayan (24) ölü ele geçirildi. Olayın ardından, kentte IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 kişiden 66’sı tutuklandı.

2024 YILINDA GÖZALTINA ALINAN 18 KİŞİDEN 8’İ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, kentte 2024 yılında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye’de, örgüt yanlısı bütün grupları ‘ahlak’ ve ‘sünnet’ çatısı altında toplayıp mescitler açarak burada tebliğ/davet çalışmaları ile cihat grubu oluşturma yapılanması hazırlığında olduğu tespit edilen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.

DİNİ EĞİTİM ADI ALTINDA ÖRGÜTSEL EĞİTİM

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 138 sayfalık iddianamede; örgütün Ahlak ve Sünnet Dergisi Temsilcikleri’ni göz önünde tutarak legal bir faaliyet gibi göstermeye çalıştıkları, arka planda ise hücre çalışmalarının devam ettiğine ilişkin söylemlerde bulunulduğu, basit bir cemaat olmadıkları, Türkiye’de eylem ve suikast yapmayı düşündükleri, bu amaçla düşüncelerini gerçekleştirmek için Türkiye’de altyapıyı oluşturmaya çalıştıkları, zamanı geldiğinde de eylemlere başlayacakları kaydedildi. Ders ve sohbet adı altında gerçekleştirilen buluşmalarda, ‘Savaşa hazırlık’, ‘Bireysel silahlanmanın önemi’, ‘Her Müslümanın askeri eğitimi alması ve silah kullanmayı bilmesi’ başlıkları altında söylemlerde bulunulduğu belirtilirken, Yalova’da dini eğitim adı altında örgütsel eğitim verilmesi amacıyla yatılı bir kurs açılmasının planlandığı ve daha önce ‘IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan haklarında işlem yapılan kişilerin bu kurslarda eğitim vereceğinin belirlendiği de iddianamede yer aldı.

24 İLDE TABAN KAZANMA FAALİYETİ

İddianamede ayrıca, IŞİD yanlısı olarak, Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Van olmak üzere 24 ilde 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese bulunduğu, buralarda, eleman temini ve taban kazanma faaliyetleri sürdürüldüğü de yer aldı.

AKP İL BAŞKANINA SUİKAST HAZIRLIĞI

Çatışma bölgelerine çıkmadan önce ses getirici eylem hazırlığı ve suikast planı içinde oldukları belirtilen şüphelilerden B.K., A.B. ve M.U.B.’nin ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede, kullandıkları ‘Converstatıons’ isimli mesajlaşma uygulamasının sohbet kaydında AKP Yalova İl Başkanı Umut Güçlü’ye yönelik suikast hazırlığında olduklarının da kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin mesajlaşma programı üzerinden birbirlerine gönderdikleri, Umut Güçlü’nün zaman zaman kalmaya gittiği babasına ait evin krokisi ile fotoğrafları ve silah temin etmeye çalıştıklarına dair mesajları da yer aldı.

KEŞİF YAPIP, SUSTURUCULU SİLAH TEMİN EDİLMESİNİ İSTEMİŞ

Mesajla haberleştiği kişiye evin fotoğraflarını atan B.K.’nin, güvenlik kameralarını kırmızı daire içine alarak işaretlediği görüldü. B.K.'nin bilgisayardan indirdiği eve ait fotoğrafla yetinmediğini, ayrıca bölgede keşif de yaptığını değerlendirilirken, ‘Usutecik’ kod adlı örgüt üyesine, eve ait fotoğrafta bir bölümü işaretleyerek, “Bu noktadan ormanlık alandan arkadan gelip o noktadan rahat görebileceğimiz bir ortamı var. Bu alandan araçtan inilir orada ormanlık alanda bir merdiven yapılır, sonra hava iyice karardığında evin arkasına gidilip gözlem yapılır. Akşam uyku zamanlarında da bummm” şeklinde mesaj attığı görüldü. B.K.’nin farklı bir zamanda da ‘Usutecik’ kod adlı örgüt üyesine, “Bana susturuculu bir uygun yollu dönme bul kardaşım” şeklinde mesaj attığı ve suikastta kullanacağı silahı temin etme noktasında yardım istediği belirlendi.

BABALARINI ÖLDÜRME PLANI

138 sayfalık iddianamede, Yalova’da 3 polisin öldüğü çatışmada ölü ele geçirilen IŞİD'li Lütfi Sordabak, Haşem Sordabak, Mehmet Cami Sordabak ve Musa Sordabak’ın örgüte inanmayan kardeşleri M.Ş.S. (34), A.S. (23), C.S. (26) ve babaları M.S.’yi ‘tağut’ ve kafir ilan ettikleri, babalarından ayırmak istedikleri anneleri S.S.’yi zorla alıkoydukları, oğulları C.S. ve A.S. ile birlikte eşini almaya giden M.S.’ye silahla ateş açtıkları belirtildi. IŞİD üyesi kardeşlerin babalarını öldürüp, annelerini ‘kafir’ olarak görmedikleri, örgütten biriyle evlendirmeyi planladıkları da iddianamede yer aldı.

"BİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİP, KELLEMİZİ ALACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Baba M.S.’nin şikayetçi olarak verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, anne S.S.’nin de “Diğer kardeşlerinin, babasının ve benim kafir olduğumuzu, gücü ele geçirdiklerinde ya onlarla birlikte olacağımızı, olmadığımız takdirde bizi öldürmekle tehdit edip, kellemizi alacaklarını söylemeye başladılar. Birçok kez aile ortamında bu konular tartışıldı, kardeşler arasında bu fikirler yüzünden kavgalar çıktı. Diğer kardeşleri onlara bu yolun yanlış olduğunu söylemelerine rağmen çocuklarım Musa, Mehmet Cami, Lütfi ve Haşem söylemlerinden ve düşüncelerinden vazgeçmediler ve bu Ahlak Sünnet Dergisi’ne gitmeye, sohbetlerine katılmaya devam ettiler” dediği öğrenildi.

SAVCI 17 KİŞİNİN "TERÖR ÖRGÜTÜ" ÜYELİĞİNDEN HAPSİNİ İSTEDİ

İddianamede Filiz S. (32) haricindeki tüm şüphelilerin ‘IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini benimseyip örgütün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüterek üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işledikleri’ belirtildi. 17 kişinin, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 10’ar yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SAVCILIĞIN BERAAT KARARLARINA İTİRAZLARI KABUL EDİLMEDİ

Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın Ekim 2025’te görülen karar duruşmasında, 18 kişiden, aralarında 3 polis memurunu öldüren 5 IŞİD'liden, Lütfi Sordabak, Haşem Sordabak, Mehmet Cami Sordabak, Musa Sordabak ve Zafer Umutlu'nun da bulunduğu 15’i, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan beraat etti.

Öte yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün, verilen kararlara ayrı ayrı itirazda bulunduğu ancak itirazların kabul edilmediği öğrenildi.