3 polisi öldürmüşlerdi: Yalova soruşturmasında dikkat çeken detay

Yalova’da geçen yıl 29 Aralık’ta üç polisin yaşamını yitirdiği ve beş IŞİD’linin ölü ele geçirildiği saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova, Aydın, Bursa ve Kocaeli’nde toplam 94 kişi tutuklandı.

Tutuklanan kişilere, Yalova’daki hücreyle irtibatlı olmak, telefonlaşmak, yazışmak, mesajlaşmak ve sosyal medyada destek içerikleri paylaşmak suçlamaları yöneltildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın yazısında aktardığına göre; soruşturma dosyasına giren sosyal medya paylaşımlarında saldırganların “inancından ötürü hedef alınan Müslümanlar” olarak gösterildiği, güvenlik güçlerine “kafir” ve “İsrail askerinden farksız” gibi ifadelerle hakaret edildiği görüldü.

CİHAT ÇAĞRILARI FEZLEKEDE

Fezlekede yer alan bazı paylaşımlarda ise açık biçimde cihat çağrısı yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlar arasında şu ifadeler yer aldı:

"• Cihat yoksa hayat yoktur

• Korkak oğlu korkaklar, rabbim sizi helak etsin, yerin dibine soksun. Bir kadından bu kadar korktunuz.

• Ya Rabbi azgınlaşmış her kafirden öç almayı bize nasip et.

• Burası Gazze değil ve zulmü yapanlar da İsrail askeri değil. Yalova’da Müslümanların evlerini ateşe veriyorlar. Gece baskın yapıp eve zorla girmeye çalışan polislere eşim giyinsin deyip kapıyı kapatmaya çalışan Müslümanı kalbinden vurdular. Sonra Firavun ve sihirbazları halkın gözünü boyamak için hiçbir kaydı medyaya göstermeyecekler. Yahudiler içimizde…

• 5-6 çocuk, 4-5 kadına bu öfke ve kin. Rabbim el Kahhar olandır.

• Allahım sen şahitsin ki bizler sadece senin şeriatının hakim olmasını istiyoruz ve bundan ötürü zulümler görüyor kardeşlerimiz, öldürülüyor. Biz peygamberlerin daveti olan tevhidi yaşamaktan başka birşey yapmıyoruz. Bu kelime için canımız da her şeyimiz de ortada. Hiçbir kınayıcının kınamasından da çekinmiyoruz inşallah. Sonu firdevs olan birşeyden kaçmıyoruz. Rabbim kardeşin şehadetini kabul etsin, cennetine koysun.

• Yalova’da saat 2’den beri sırf Müslüman oldukları için aralıksız 5 ailenin üzerine kurşun sıkılıyor.

• Allahım sen Müslümanlara yardım et, onları koru, merhamet et, kapımızın önünde beklemedeler. Allahım sen yardım et, fırsat verme onlara.

• Onlardan intikam almalarının tek nedeni, El Aziz ve El Hamid olan Allah’a iman etmeleriydi. Döktüğünüz gözyaşlarını unutmayacağız! Siz de unutmayın!

• Allahım sen şahit ol, bize yaşatılan bu zulmü onların da görmesini bize nasip et. Allahın laneti siz tağut köpeklerin üzerine olsun. Silahlı terörist diye diri diri yakılıp katledilenlerin çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için kullandığı inşaat malzemelerini şimdi televizyonda imha silahları diye servis edin aşağılık mahluklar, zalimler için yaşasın cehennem.

• Kaos için Müslümanlara saldırdınız. Vallahi Allah bunu yanınıza koymayacaktır. Onun öyle melekleri var ki işi elbet bitirecektir.

• Allahın cennetleri için kolları sıvama vakti gelmedi mi?

• Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz?

• “Muhammedin kadınlarını korkuttu dedirtmem” diyen Ebu Cehil bile sizin suratınıza tükürürdü. Siz kafir sisteme kulsunuz.

• Çoluk çocuk, kadın demeden eve ateş etmek nedir? Yalandan haber çıkartıyorlar. Yılbaşı suikasti yapacakları (diye) iftira atıp Müslümanlara saldırıp ateş edip öldürüyorlar yalan haberlerle.

• Allah azze ve celledendir, onun emri üzere yaşayıp öleceğiz inşallah, kim de Allah yolunda ölürse şehit odur, batıl sevdalar uğruna tabutların yolunda savaşanlar şehit olmazlar."

"EYLEM YAPABİLİRLER"

Polis fezlekesinde, şüphelilerin IŞİD ideolojisini benimsedikleri ve örgütün eylemlerini desteklediklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca “fırsat bulmaları halinde devlet büyüklerine, yargı mensuplarına, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik eylem yapabilecekleri” yönünde tespitlere yer verildi.