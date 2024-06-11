3 polisin yargılandığı Gezi Direnişi çıplak arama davası: 2 polis hakkında hapis talebi

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mütalaada aramayı yapan iki kadın polisin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Duruşma 17 Ekim'e ertelendi.

Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınan mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan 3 polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

ANKA'nın aktardığına göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Berfin Karaşah ve sanık polislerin avukatları hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bağlı bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.

1 POLİS HAKKINDA BERAAT TALEBİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, iki kadın polisin aramanın gereklerine aykırı eylemleri gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını, o dönem nezarethane amiri olan diğer sanık polis hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, mütalaaya ilişkin savunmaların yapılabilmesi için süre vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Direnişi sırasında aralarında Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 4 gün boyunca nezarethanede tutulmuştu. Aramayı yapan iki polis ve bir nezarethane amiri hakkında ise çıplak arama yapıldığı iddiasıyla olaydan 8 yıl sonra 'işkence' suçundan dava açılmıştı.