3 seçim kazandığım için yargılanıyorum

Görevden alınan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, dün 3 ayrı davadan yargılandı.

İlk olarak sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan dava görüldü.

14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İmamoğlu savunmasında, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum" dedi.

GÜRLEK DAVASI 16 HAZİRAN’DA GÖRÜLECEK

İmamoglu, "İstanbul'da 3 kez seçim kazandığım için buradayım" diyen İmamoğlu, savunmasında "Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca, ülke çapında gerçekleşen protestolarda tutuklu bulunan herkesin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Akın Gürlek’e istinaden kullandığı sözlerini kendi okuyan İmamoğlu, “Bunun neresi tehdit ve hakaret. İsteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de ben sizin evlatlarınızı seviyorum ister normal insanoğlu ister başsavcı olun. Saniyeler içinde bu soruşturmayı açan savcı ya da savcılık bunu servis edelim diyerek yayınlanmasını mı sağlamıştır. Yüce Türk yargısı adına size soruyorum bu karar doğru mudur böyle bir karar var mıdır?” diye sordu.

İfadenin ardından ara karar verildi ve Akın Gürlek davası 16 Haziran'a ertelendi.

‘PARA SAYMA’ DAVASINA DA ERTELEME

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri davasında aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam etti. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.20 civarında başladı.

Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu. Beraat taleplerinin reddi yönünde mütalaa veren savcı, eksik hususların giderilmesini istedi. Duruşma 19 Kasım'a ertelendi.

3’ÜNCÜ DAVADAN DA KARAR ÇIKMADI

İmamoğlu hakkında aynı gün görülen üçüncü dava ise Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleşti. İmamoğu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan yargılama Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İmamoğlu’nun, bu davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği belirtildi.

Duruşmadan karar çıkmazken, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi. Dava 11 Temmuz'a ertelendi. İçişleri Bakanlığı’nın 2023’te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Yargılamada, İmamoğlu’nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

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SİLİVRİ TOPLAMA KAMPI OLDU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün 3 ayrı dava takip ettiklerine işaret eden Çelik, "Silivri bir toplama kampı, İstanbul'un emniyet müdürleri ve adalet sarayları da adaletsizliğin merkezi haline gelmiştir" derken CHP'li Günaydın da "Düzmece iddianamelerle milletin iradesine ket vuramazsınız" ifadelerini kullandı.

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SİZDEN GÜÇ ALIYORUM

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara seslendi. İmamoğlu'nun hesabından paylaşılan videoda çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler paylaşılırken İmamoğlu "Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin" dedi.