3 şehir, yüksek TL mevduata rağmen dolardan vazgeçmedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre, Türkiye genelinde döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 1.6 azaldı.

Habertürk'ten Rahmi Ak'ın aktardığına göre, döviz mevduatı en çok azalan il yüzde 25 ile Iğdır, yüzde 23,5 ile Ankara, yüzde 22,4 ile Kırşehir olurken Şırnak, Osmaniye ve Manisa'da yurttaş dolara "devam" dedi.

Yüksek TL mevduat faizine rağmen Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta da TL mevduat artışı yüzde 30 düzeyinde sınırlı kaldı.

Dövizden kaçan ilk 10 il arasında İzmir, Bartın, Kırklareli, Karabük, Yalova ve Amasya da bulunuyor.

İSTANBULLU NE YAPTI?

Megakent İstanbul da dövizden umudunu kesip TL yatırımı yapan iller arasında yerini aldı. İstanbul'da Türk Lirası mevduat 2 trilyon 757 milyar liradan yüzde 59 yükselişle 4 trilyon 377 milyar liraya çıktı. Türk Lirası mevduattaki yükselişin yüzde 48'i İstanbul'dan geldi.

Bir anlamda Türkiye'de TL mevduata verilen faizin yarısını İstanbullular aldı.

İstanbul'un döviz mevduatı ise yüzde 14 düşerek 88,3 milyar dolardan 75,6 milyar dolara indi. Yani tam 12,7 milyar dolar azaldı.