3 sendikadan ortak 'asgari ücret' açıklaması

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını yapacağı belirtildi.

Bu kapsamda 3 konfederasyonun genel başkanlarının asgari ücret konusundaki gelişmeleri ve kamuoyuna yansıyan görüşleri değerlendirdiği ve ortak bir açıklama yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu vurgulandı.

"İŞÇİLER ENFLASYONUN MAĞDURUDUR"

Ücretli çalışanların yarıya yakınının asgari ücret ve civarında gelir elde ettiği vurgulanan açıklamada, sosyal güvenlik primine esas ortalama kazancın asgari ücretin biraz üstünde olduğu, böyle bir yapıda asgari ücreti belirleme çalışmalarının sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiği bildirildi.

Başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışın, özellikle sendikal örgütlenme kapsamında olmayan işçilerin satın alma gücünü gerilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: