3 stadyum yurttaşa sadece 25 diş hekimi!

Kamudaki ağız ve diş tedavi merkezlerindeki yoğunluk giderek artıyor. Gerek artan yoksullukla birlikte yeterli ve dengeli beslenememe, gerek diş hekimine ulaşamama, gerek maliyetler toplumun ağız ve diş sağlığı sorunlarını artırırken burada görev yapan hekimler de yılmış durumda. Son olarak 14 Aralık cuma günü kamuda çalışan diş hekimleri bir günlük iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışsa da giderek iş yüklerinin arttığını ve özlük haklarının da giderek kötüleştiğini belirten diş hekimleri, seslerinin duyulmasını istedi.

Hastalar da bu durumdan şikâyetçi. Kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmanın zorlaştığını söyleyen hastaların bu açıklamalarını bakanlık verileri de destekliyor. Diş hekimlerinin bölgesel dağılımında eşitsizlik giderek derinleşirken hekimler ‘‘Bu durum yurttaşın kamudan diş randevusu bulmasını zorlaştırıyor. Hastalar da diş hekimleri de mutsuz’’ dedi.

TEDAVİ SÜRELERİ YETERSİZ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 54 iken, OECD’de bu sayı 78, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 85. Benzer rakamlar ülkede diş hekimine müracaatlara da yansımış durumda. Türkiye’de kişi başına diş hekimine müracaat 0,7 iken, AB ve OECD’de 1’in üstünde. Bu durum ağız ve diş sağlığına verilen önemi de gözler önüne seriyor. Hem kamu ağırlığı, hem bölgeler arasında farklılık bu durumu daha vahim boyuta taşıyor. Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, şunları söyledi: ‘‘Bir yanda artan yoksullukla yeterli ve dengeli beslenme olanağından uzak kalmak, bir yandan ağız diş sağlığı bakım ürünlerinde ki yüksek artışlar, bir yandan ağız diş sağlığı hizmetlerinin yetersizliği, bir yandan özel sektör ağırlığı nedeniyle ağız diş sağlığı hizmetlerinde artan cepten ödemeler yurttaşın ağız diş sağlığını kıskaca almış bulunmakta. Çözüm en temel hak alan sağlık hakkı için her yurttaşa yoksulluk sınırı üstünde gelir ile ücretsiz ağız diş sağlığı hizmetleri.’’

Kamu Diş Hekimleri Derneği de yaptığı açıklamada, ‘‘Diş hekimleri hastalarına yeterli zaman ayıramıyor, ağız diş teknikeri ya da dental asistanı olmadan çalışıyor, performans baskısı altında yoksulluk sınırında maaş alıyor. Sorunlar büyüyor. Hâlâ özlük haklarımızdaki adaletsizlikler devam ediyor’’ açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: BirGün

∗∗∗

ÖZEL, KAMUNUN YAKLAŞIK 5 KATI

• Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1.006 ağız diş sağlığı merkezi bulunuyor

• Özel sektörde birim sayısı 4.774

• Türkiye’de 48 bin 836 diş hekimi bulunuyor

• Bunun yüzde 27’si yani 12.983 Sağlık Bakanlığı bünyesinde, yüzde 59’u, 28 bin 677'si ise özel sektörde bulunuyor.

• Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10.856 diş üniti bulunurken, özelde ünit sayısı 20.054

∗∗∗

BÖLGESEL EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR

• 100 bin kişiye düşen diş hekimi ortalaması 54 olurken, 65 ilde ortalama genel ortalamanın altında kalıyor.

• 8 ilde 100 bin kişiye düşen diş hekim sayısı ise 25’in altında.

• 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısında en düşük il ile en yüksek il arasında 5,4 kat fark bulunuyor.

• 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı Muş’ta sadece 16 olurken, Antalya’da bu sayı 83.

∗∗∗

BAZI İLLERDE DİŞ HEKİMİNE MÜRACAT 1 BİLE DEĞİL!

• Türkiye’de diş hekimine kişi başına müracaat 0,7 olurken, 27 ilin ortalaması genel ortalamanın altında.

• Kişi başına başvuruda en düşük il ile en yüksek il arasında 4,8 kat fark bulunuyor.

Kişi başına diş hekime müracaat:

• Hatay’da 0,3

• Şırnak’ta 0,4

• Urfa’da 0,5

• Maraş’ta 0,5

• Adıyaman’da 0,5

• Rize’de 1,3