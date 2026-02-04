3 Şubat 2026 Salı Reyting Sonuçları | Yeni Dizi Zirveye Tutundu!

3 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında rekabetin giderek sertleştiği bir gün geride kaldı. Sezona iddialı başlayan yapımların performansı yakından takip edilirken, özellikle yeni dizilerin reyting karnesi izleyiciler tarafından merak edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en dikkat çeken projeleri arasında yer alan A.B.İ., dördüncü bölümünde yaşadığı düşüşe rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı.

3 ŞUBAT 2026 SALI GÜNÜNÜN REYTİNG LİDERİ DEĞİŞMEDİ

3 Şubat 2026 Salı gününün reyting sonuçlarına göre, ATV’nin sezona rekorla başlayan dizisi A.B.İ., dördüncü bölümünde yarım puanı aşan kayba rağmen 10,04 reyting alarak zirvedeki yerini korumayı başardı.

Aynı dizinin özet bölümü ise 6,53 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Bu sonuçlar, dizinin hâlâ güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi.

Kıskanmak Yükselişe Geçti

Now TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak, sömestr arasının ardından dikkat çekici bir performans sergiledi. Dizi, yarım puanlık artışla 5,46 reyting elde ederek üçüncü sıraya yükseldi.

TRT 1 ve Yarışma Programlarının Performansı

TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, istikrarlı grafiğini sürdürerek 5,11 reyting ile beşinci sırada yer aldı. TV8’in uzun soluklu yarışma programı Survivor ise 3,86 reyting ile sekizinci sıraya geriledi.

Günün en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program 4,26 reyting alarak haber kategorisinde zirveye yerleşti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (3 ŞUBAT 2026 SALI – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 10,04 2 A.B.İ. (Özet) 6,53 3 Kıskanmak 5,46 4 Esra Erol’da 5,20 5 Mehmed Fetihler Sultanı 5,11 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,01 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,26 8 Survivor 3,86 9 ATV Ana Haber 3,63 10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) 2,93

Veri Kaynağı: TİAK

27 OCAK 2026 İLE 3 ŞUBAT 2026 REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Bir önceki hafta olan 27 Ocak 2026 Salı verileriyle karşılaştırıldığında, zirve yarışında bazı dikkat çekici değişimler yaşandı. Aşağıdaki tabloda iki günün reyting performansı yan yana yer almaktadır.

Program 27 Ocak 2026 Reyting 3 Şubat 2026 Reyting Değişim A.B.İ. 10,64 10,04 -0,60 A.B.İ. (Özet) 5,01 6,53 +1,52 Kıskanmak 5,04 5,46 +0,42 Mehmed Fetihler Sultanı 5,10 5,11 +0,01 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,59 5,01 -0,58 Survivor 3,95 3,86 -0,09

Veri Kaynağı: TİAK

3 Şubat 2026 Salı günü reyting birincisi hangi program oldu?

3 Şubat 2026 Salı günü reyting birincisi, 10,04 reytingle ATV dizisi A.B.İ. oldu.

A.B.İ. reytingleri düştü mü?

A.B.İ., önceki haftaya göre yaklaşık 0,60 puan düşüş yaşadı ancak liderliğini korudu.

Kıskanmak dizisi yükselişte mi?

Evet. Kıskanmak, 27 Ocak verilerine göre yarım puana yakın artış göstererek üçüncü sıraya yükseldi.

3 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları, yeni dizilerin güçlü bir izleyici sadakati oluşturduğunu ortaya koydu. A.B.İ. düşüş yaşamasına rağmen zirvedeki yerini korurken, Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımlar istikrarlı yükselişleriyle dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.