3 takım 3’er puan peşinde

Spor Servisi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyet için sahada. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı RAMS Park'ta bugün 20.45'te konuk edecek. Maçta Belçika'dan Visser düdük çalacak.

Fenerbahçe de yine, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya'dan John Beaton yönetecek.

Başakşehir ise bir başka kulvarda, UEFA Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'da Kopenhag ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hollanda'dan Joey Kooij yönetecek.