3 tarihi bina, İzmir Büyükşehir'den alındı: Cemil Tugay ve CHP'den tepki

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski DGM binası, Egemenlik Binası ve Tepecik’te bulunan eski Gasilhane'yi kendi üzerine aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Meslek Fabrikası ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği “tahliye” yazısıyla ilgili ise mahkeme 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sürece dair savunma talep edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim haberimiz olmadan, bir ihbarda da bulunulmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü bir belge üzerinden burayı tapuda kendi üzerine geçirmiş. Biz bunu maalesef sonradan öğrendik. Bu binaların üçü de belediyenin aktif olarak kullandığı, yıllardır bakımını, onarımını yaptığı binalar. Biz bunları ticari bir amaçla kullanmıyoruz. Tamamen eğitim, kültür, insanlara meslek edindirme ya da hizmet binası için kullanılan yerler buralar. Buraları ceberrut bir tavırla bildirmeye bile tenezzül etmeden Büyükşehir Belediyesi’ne daha doğrusu İzmir halkına ait olan bu binalara el koyma inanılmaz bir şey. Aklımız almıyor bu tavrı. İzmir halkının malına çökemezler, kendilerine gelsinler. Böyle bir şey olamaz. Buna izin vermeyeceğiz."

"NİYETİN İYİ OLMADIĞININ GÖSTERGESİ"

CHP İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Kültür ve Turizm Politika Başkanı Seda Kâya Ösen, İzmir’in 3 önemli tarihi yapısı olan Halkapınar’daki Meslek Fabrikası, Tepecik’teki eski Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflara devrilmesine tepki gösterdi.

Ösen, "Bu alanlar İzmir için yalnızca korunması gereken taş yapılar değil aynı zamanda halkın kullanımında olan endüstriyel kültür mirası. Bu mirasa, işgalcisiniz denilerek denilerek boşaltın talimatı verilmesi başlı başına halk düşmanlığı” dedi.

“Bu örnekler endüstriyel mirasın çok iyi yaşatıldığı halkla iç içe olduğu örnekler. Tarihi taş binaların belediyeden alınarak başka kurumlara devredilmesi bile niyetin iyi olmadığının göstergesi" diyen Ösen, şunları söyledi:

"Bu binalarda bir yandan tarihi doku korunurken diğer yandan vatandaşın hizmeti için kullanılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz zaten insanların para harcamadan, güvenli ve nitelikli kamusal mekanlarda vakit geçirebildiği aynı zamanda öğrenebildiği ve sosyalleşebildiği alanlar hedefliyoruz. Kültür ancak gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde eşitleyici ve dönüştürücü bir güce kavuşur. Miras sadece korunacak bir taş değil, yaşanacak bir zemindir. Tek amacı tarihi ve kültürel mirası yaşatırken vatandaşın hizmetine sunulan bu binalara işgalcisiniz denilerek el koymak, muhalefet belediyesine değil, halka düşmanlık etmektir."

"İZMİR'İN MALINI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Vakıflar Genel Müdürlüğünce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği üç taşınmazdan birisi olan Meslek Fabrikası’nın bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başlayan satın alma süreci kanıtlayan belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamasında “Bu belge, söz konusu taşınmazlardan birinin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başlayan satın alma süreci kanıtıdır. Bu yer 28/11/1940 tarihinde İzmir Belediyesi adına tescillenmiştir” ifadelerini kullandığı açıklamasının tamamında şu sözlere yer verdi:

"Kamuoyuyla paylaştığımız belge çok nettir. Bu belge, söz konusu taşınmazlardan birinin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başlayan satın alma süreci kanıtıdır. Bu yer 28/11/1940 tarihinde İzmir Belediyesi adına tescillenmiştir. Yani bu taşınmazlar bir tahsis, bir emanet ya da bir geçici kullanım değil; İzmir halkının tapulu malıdır. Dolayısıyla bugün yapılan işlem; hukuka karşı, tarihe karşı ve İzmir halkının ortak hafızasına karşı yapılmış bir tasarruftur. Bugün cezalandırılan İzmir halkıdır. Kadınlardır. Gençlerdir. Bu kentte emeğiyle ayakta durmaya çalışan yurttaşlardır. Biz buradan açıkça söylüyoruz: İzmir’in malını kimseye vermeyeceğiz. Bu kentte kamu yararına kullanılan tek bir taşınmazın dahi, siyasi hesaplarla el değiştirmesine izin vermeyeceğiz."

DİSK'TEN DE TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi, devir işlemine tepki göstermek için Meslek Fabrikası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, şunları söyledi: