3 Temmuz soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrolle serbest bırakıldı

"Futbolda şike kumpası" soruşturması kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile eski TFF Baş Hukuk Müşaviri ve UEFA Disiplin Müfettişi İlhan Helvacı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'a "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlamaları yöneltildi.

ARIBOĞAN VE HELVACI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Lütfü Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı'nın ifade işlemleri bittikten sonra Köksal ve Gülüm savcılıktan serbest bırakıldı.

Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Arıboğan ve Helvacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALİ KOÇ 'ŞİKAYETÇİ' OLARAK YER ALDI

4 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre, soruşturmada eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "şikayetçi" olarak yer alıyor.

E-POSTA DETAYI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, Lütfi Arıboğan'ın 12 Temmuz 2011'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski Taraf muhabiri Mehmet Baransu'ya bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı.

Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm'ün ise Lütfü Arıboğan'a bir e-posta mesajı gönderdiği anlaşıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında Savcı'ya 8 saat ifade verdik. Bu gelişme bizi çok heyecanlandırdı. Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili'nin çok desteği oldu. Bizden sonra Aziz Yıldırım da gidip bilgiler verdi. Buruk da olsa bir sevincimiz var. Çok önemli bir olay" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı. UEFA'nın cezaları dönemin TFF'sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.