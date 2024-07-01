3 Temmuz’a dikkat: 5 ürün grubuna dev ÖTV zammı geliyor!

ÖTV zammıyla birlikte 5 temel ürün grubunda, beklentilere göre yaklaşık yüzde 20 oranında fiyat artışı bekleniyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek olan artış oranına göre, benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor. Öte yandan alkol fiyatlarına da ÖTV zammı yansıyacak.

İktidarın asgari ücretliye ara zammı kapattığı temmuz ayında yeni zamlarla birlikte yurttaşa acı fatura çıkacak. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yüzde 38'lik elektrik zammının ardından 5 temel ürün grubuna da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yansıyacak.

TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole gelecek olan ÖTV zammı belli olacak.

2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Çarşamba günü haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor. TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor. Rakı, viski, cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı ise yüzde 20 oranında zamlanması durumunda 1.275 liraya çıkacak.

BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorinde 2.13 liraya çıkacak. Otogaz grubunda ise 1.80 lira artış olacak.

EN UCUZ SİGARA 66 LİRAYA ÇIKACAK

ÖTV zammının yansıyacağı başka bir ürün grubu ise sigara olacak. Öngörülen yüzde 20'lik ÖTV zammının sigara fiyatlarına yansımaası durumunda 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacak. Böylece 56 lira olan en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkacak.

BİR ZAM DA ALKOLLÜ İÇECEKLERE

Yüksek alkollü içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarının da 1.275 liraya çıkması bekleniyor. Vergideki bu artışın ardından 1 litrelik rakının fiyatı en az 115 lira artarak 1.075 liradan 1.190 liraya çıkacak. Tüm maliyetlerinin toplamı 417.7 TL olan 1 litre rakının üzerindeki vergi yükü yeni zamlarla 657 liradan 772 liraya çıkacak. Ayrıca şarap ve bira dahil tüm alkollü içkilerin ÖTV’si yüzde 20 civarında zamlanacak.