3 Türk vatandaşı İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

Açıklamada, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitmişti. 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a giden üç arkadaş ile 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışırken irtibat kesilmişti.

Lübnan sınırında kayboldukları belirtilen üç Türk vatandaşının, daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl arasında İsrail'de çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Üç Türk vatandaşının bu sefer de çalışmak üzere Lübnan’dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları biliniyordu.

Özdemir, Kaya ve Baydenk ile son temas, sınırın Lübnan tarafındaki Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde olmuştu. İsrail basınında 11 Ocak akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucu etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Söz konusu kişilerin Türk vatandaşı olabileceği ihtimali üzerine Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla temasa geçti. Yetkili makamlardan edinilen bilgiye göre, 11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, Lübnan üzerinden İsrail'e kaçak yollar üzerinden geçmeye çalıştı. Söz konusu grubun uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istediği öğrenildi. Örgüt, canlı lokasyon yollayarak grubu belli bir noktaya yönlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Özdemir, Kaya ve Baydenk'in 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında insansız hava aracı ile yaptığı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Öldürülenlerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.