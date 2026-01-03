3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti: Dilovası iddianamesi iade edildi

Kocaeli Dilovası’nda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangına ilişkin hazırlanan iddianame, eksik soruşturma ve toplanmayan deliller gerekçe gösterilerek savcılığa iade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 işçinin yanarak can verdiği yangına ilişkin hazırlanan iddianameyi, eksik soruşturma ve toplanmayan delilleri gerekçe göstererek savcılığa iade etti.

"BİRÇOK DELİL TOPLANMAMADI"

Mahkeme, iddianamede olası kastla öldürme, çocuğa ve kadına karşı öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme ve suçluyu kayırma gibi ağır suçlamalar bulunduğunu ancak, suçun sübutuna doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığına hükmetti.

Ravive Kozmetik ile LYKKE Kozmetik arasındaki ticari ilişkinin niteliğine ilişkin net bilginin yer almadığının belirtildiği kararda, şirketler arasındaki organik bağın yeterince araştırılmadığı, dijital materyaller, HTS kayıtları ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığının altı çizildi.

Kararda; elektrik tesisatının hangi firma tarafından yapıldığı, iş güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin bulunmadığı ve olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının eksik olduğu ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun suçtan zarar gören olarak gösterildiği iddianamede mahkeme, SGK’nın hangi gerekçeyle ve ne şekilde “suçtan zarar gören” sayıldığının delillerle açıklanmadığını belirtti.

Söz konusu eksikler giderilmeden dava açılmayacağını belirten mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesi uyarınca iddianamenin iadesine hükmetti ve dosyayı eksiklikleri tamamlanmak üzere savcılığa geri gönderdi.

NE OLMUŞTU?

8 Kasım 20215'te Kocaelinin Dilovası ilçesinde, Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

Yangında 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Dikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz yaşamını yitirmişti.

Yangından ilk olarak yaralı şekilde kurtulan Tuncay Yıldız ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.