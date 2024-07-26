3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı organizasyonuyla 3’üncü Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Bodrum’da gerçekleşecek.

Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen III. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, 26-27 Temmuz 2024 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri biraraya gelecek ve katılımcılar zengin içerikli oturumlarda buluşacak.

Seminer boyunca, Livaneli Vakfı Onursal Başkanı Zülfü Livaneli, Vakıf Genel Sekreteri Şule Bucak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile ünlü müzisyenler Sıla, Teoman, Harun Tekin, Henning Schmiedt, müzikolog Paris Konstantinidis, Moskova Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Aleksandra Ilina ve İngiltere’nin 2002-2006 yıllarındaki Türkiye büyükelçisi Sir Peter Westmacott edebiyat ve müzik üzerine sunumlar yapacaklar.

ETKİNLİK TARİH VE YER BİLGİSİ:

26 Temmuz 2024, Cuma / Yer: INA Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü Bodrum Araştırma Merkezi 19.00 Resmi Açılış

27 Temmuz 2024, Cumartesi / Yer: Ramada Resort by Wyndham Bodrum - Saat: 10.30 Açılış, 11.00 – 17.00 Oturumlar