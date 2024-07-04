3'üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre; Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak'ta meydana gelen olayda; M.K. (24) 5 katlı binanın 3. katındaki ikametinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.