3'üncü Uluslararası Mitoloji Film Festivali sona erdi

(İSTANBUL)- “İnsanlığın Ortak Hikâyesi” temasıyla düzenlenen 3'üncü Uluslararası Mitoloji Film Festivali, film gösterimleri, konserler, paneller, yarışmalar ve söyleşilerle mitolojiyi ve farklı disiplinleri bir araya getirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 22–30 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirildi. “İnsanlığın Ortak Hikâyesi” temasıyla yola çıkan festival, sinema, edebiyat, müzik, arkeoloji, gastronomi ve dijital kültürü buluşturan zengin programıyla dikkat çekti.

Festival kapsamında toplamda beş şehirde, on farklı mekânda; dokuz film, 13 gösterim, üç konser, bir dinleti, iki yarışma ve 14 söyleşi ile paneller düzenlendi. Programda 22 konuşmacı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Gülşah Elikbank’ın, sanat yönetmenliğini Gökmen Küçüktaşdemir’in üstlendiği festivalde sosyal medya danışmanlığını ise Alişan Özaydın yaptı.

İsveçli müzik topluluğu YoJuliet’in, Selma Lagerlöf’ün eserinden uyarlanan Mauritz Stiller imzalı 1923 tarihli Gunnar Hedes Saga adlı sessiz filme canlı performansla eşlik ettiği konser, festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. YoJuliet, ayrıca Aydın’daki Tralleis Antik Kenti’nde düzenlenen özel konserle de büyük beğeni topladı.

Çanakkale’de düzenlenen kapanış programında ise önemli konuklar ağırlandı. Yönetmen Spiros Stathoulopoulos, Cavewoman filmi üzerine sinema eleştirmeni Kerem Akça ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Euripides’in Elektra mitinden ilhamla Nazi işgali altındaki Yunanistan’da bir kadın direnişçiyi konu alan filmiyle festivale katılan Stathoulopoulos, “Böyle tematik bir festivalde yer almak benim için anlamlı” ifadelerini kullandı.

Ödüller sahibini buldu

Festivalin kapanışında verilen simgesel ödüller bu yıl da dikkat çekti. Sinemada etik ve estetik katkılarıyla öne çıkan, özgün anlatım diliyle uluslararası alanda saygınlık kazanan yönetmen Derviş Zaim, festivalin “Ülgen (İyilik)” Ödülü’ne layık görüldü. Zaim, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Troya’nın mitlerle özdeşleşen yapısına vurgu yaparak, bu ödülün burada verilmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Zaim, gelecek projelerinde mitlerden ve menkıbelerden daha fazla yararlanacağını da ifade etti.

Mitolojiyle bilgelik arasındaki bağa dikkat çekmek amacıyla verilen “Mergen (Bilgelik)” Ödülü ise, Göbeklitepe ve Taş Tepeler gibi önemli arkeolojik projelere katkılarıyla tanınan arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul’a verildi. Her iki ödül, arkeolog ve seramik sanatçısı Hülya Akyol tarafından tasarlanan, mitolojik figürlerle bezeli seramik şaman davulu formunda heykellerle takdim edildi.

Festivalin kısa film yarışmasında “En İyi Kısa Film” ödülünü, yönetmenliğini İlyas Soner Yıldırım’ın üstlendiği Alkarısı kazandı. Yeni doğum yapmış bir annenin yaşadığı korkular üzerinden ilerleyen film, Anadolu folklorunun karanlık mitlerinden biri olan Alkarısı figürünü günümüze taşıyan anlatımıyla dikkat çekti. Yönetmen Yıldırım, Alkarısı’nın hâlâ yaşayan bir mit olduğunu belirterek, filmi kendi çocukluk anılarına ve sözlü kültürden beslenen hafızasına dayandırdığını söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Oyun Yarışması da festivalin öne çıkan yeniliklerinden biri oldu. LUGAL Games iş birliğiyle hayata geçirilen yarışmada, mitolojik temaları dijital anlatılarla buluşturan projeler değerlendirildi. Yarışmanın sonunda, Holy Marmot ekibinin geliştirdiği Anathex isimli oyun “En İyi Oyun” ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada Ash&Pause ekibi İntikamın Destanı ile en iyi hikâye ödülünü, White Beard Games Anatolian Checkers ile en iyi sanat tasarımı ödülünü alırken, Sanghi Studios’un Folk Tales: Alageyik oyunu jüri özel ödülüne layık görüldü.