3 üniversitede kadına şiddet protestosu: Cezasızlık kalkanını kaldırın

Haber Merkezi

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K.’nin cinsel saldırıya maruz bırakan sanığın beraat ettirilmesine tepki gösteren üniversite öğrencileri ve kadınlar üç üniversitede protesto eylemi yaptı. Eyleme katılan kadınlar ve öğrenciler, kadına şiddetin ve kadın katliamlarındaki cezasızlık politikalarının son bulması yönünde çağrıda bulundu: “Bu olaylar sistemin politikalarının sonucu olarak her gün kadınları ve LGBTİ+’ları karanlığa hapsediyor ancak biz bu yalnızlaştırma politikasına teslim olmayacağız. Yargı mercii derhal cezasızlık politikalarından vazgeçmeli” dedi

Bilkent Üniversitesi’ndeki eylem kampüs içindeki Havuz’un önünde düzenlendi. Burada yapılan açıklamada D.K.’nin yaşadığı saldırının ardından yaşadığı sürece dikkat çekilerek “8 Eylül 2024’te; ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe yelken takımlarının düzenlediği bir etkinlik sırasında Hacettepe Üniversitesinden bir kadın arkadaşımız ODTÜ’den Yunus Emre Öztürk tarafından cinsel saldırıya uğradı. Fail çıktığı ilk mahkemede tutuklandı ancak tüm delillere ve tanıklara rağmen, mahkeme 2. Celsede alelacele beraat kararı verdi. Kadın arkadaşımız beraat kararına itirazda bulundu, mahkeme itiraz talebini reddetti. Şimdi Fail Yunus Emre Öztürk, ODTÜ yurtlarında kalabiliyor, kampüste dolaşabiliyor çünkü erkek yargıdan kayyım rektöre, öğrenci dekanından yelken takımına ve danışman hocalarına kadar herkes failin sırtını sıvazlıyor. Kadın arkadaşımız yalnızlaştırılırken faili kampüste barındıran herkes bu suçun ortağıdır. Biz kadınlar bu tavrı, bu erkek dayanışmasını çok iyi tanıyoruz. Biliyoruz ki erkek şiddeti örgütlüdür, bu yüzden biz kadınlar daha örgütlü, daha direngen olmak zorundayız; çünkü bizler birbirimizin hayatını savunuyoruz. Failleri koruyan, teşhir eden kadınları suçlayan ve erkek mahkemelerinde yıpratan, susan kadınları ise yalnızlaştıran bu düzeni reddediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sessizlik ve unutturmayla büyüyen erkek şiddetini yok edecek olan yine bizlerin omuz omuza verdiği mücadele olacaktır. Hayatlarımızı çalan bu şiddet sarmalına karşı, artık kendi sözümüzü söylüyoruz, erkek adaletin görmezden geldiği yerde bizler kendi adaletimizi kuruyoruz; mahkemelerinin sustuğu, yok saydığı her yerde bizler birbirimizi duyuyor, birbirimizin şahidi oluyoruz. Susmaktan konuşmaya, utançtan hesap sormaya, yalnızlıktan dayanışmaya geçiyoruz; yaşamlarımızı birbirimizin elleriyle yeniden kuruyoruz” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Korkutulan, susturulan, yalnızlaştırılan tüm kadın ve lubunyalar için, tüm arkadaşlarımız için; bize dayatılan bu rezil yaşamı reddediyoruz, erkek yargılarının aldığı kararları, birbirlerini kollayan failleri, onları kampüslerimizde barındıran sırtlarını sıvazlayan kayyımları, evde işte sokakta okulda kampüste maruz kaldığımız şiddeti, ve erkekliği reddediyoruz. Özgürce, eşitçe, korkmadan, baskı görmeden, aşağılanmadan, susturulmadan yaşayacağız, bu hayatı hep beraber yaratacağız. Kızkardeşimizin yanındayız, failleri hak ettikleri cezayı alana kadar da durmayacağız. Erkek yargının hükümsüz kararlarının arkasına sığınan failler ve aklayıcıları iyi bilsin, kızkardeşimizin davasını sahipleniyoruz ve sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan açıkça duyuruyoruz mahkemenin verdiği rezil kararı asla kabul etmiyoruz, kampüslerimizden sokaklarımıza, hiçbir alanda failleri barındırmayacağız; tüm kadınların ve lubunyaların mücadelesinin yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

CESARET VERİYORLAR

ODTÜ’lü öğrenciler de D.K.’nin maruz bırakıldığı şiddete tepki göstermek üzere kampüste bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Elektrik Elektronik Mühendisliği önünde buluşan öğrenciler, burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, D.K.’nin davasının Yargıtay’a taşındığını kaydederek şunları söyledi: “Yunus Emre Öztürk “nitelikli cinsel saldırı sanığı” olarak yargılanıyor. Yunus Emre Öztürk sanık olarak yargılanırken başka neler yapabiliyor, biliyor musunuz? Yurtlarda kalabiliyor, kampüste gezebiliyor, eğitim hayatına rahatça devam edebiliyor. Hatta Zorbay’ın talimatıyla tekrardan yelken topluluğuna girmeye bile çalışıyor. Bütün bunları yaparken tecavüzü suç olmaktan çıkarmaya çalışan yargıdan, kayyum Ahmet Yozgatlıgil’den ve yardakçısı Taner Zorbay’dan cesaret alıyor. Faili aklayanlar, sırtını sıvazlayanlar bu suçun ortaklarıdır.

Bugün yine bir kez daha kayyumluğun önünde tecavüzcü Yunus Emre Öztürk cezalandırılsın demek için tüm öfkemizle toplandık. Yunus Emre Öztürk’ün tecavüz faili olduğunu yalnızca biz değil; Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi de biliyor, yelken topluluğunda bulunan fail aklayıcı arkadaşları da biliyor, “Aranızda konuşup halledin.” diyen tekne sahibi de biliyor, ona el veren Yozgatlıgil ve Zorbay da biliyor ama en önemlisi failin kendisi de biliyor. Soruyoruz: Yargılama süreci henüz tamamlanmamışken, fail nasıl ve hangi güvenle çevresine “dava bitti” açıklamaları yapabilmiştir? Bu güveni kimden almıştır? Henüz adli süreç devam ederken ve nihai karar kesinleşmemişken, bu kadar kesin bir dil nasıl kurulabilmiştir? Bizler biliyoruz ki bu sözler tesadüf değildir. Bu sözler, cezasızlığın yarattığı güvenin bir sonucudur. Ve tam da bu yüzden soruyoruz ‘bu cesareti faillere veren kimdir?’ Bizler biliyoruz ki Yunus Emre Öztürk münferit bir örnek değil, erkek yargının cezasızlığının bir yansımasıdır. Dahası, davadaki bunca somut delile, bunca hukuksuzluğa rağmen Yargıtayın beraat kararını onamasının ne anlama gelebileceğini de görüyoruz. Eğer ki hukuka aykırı bu karardan geri dönülmezse, Yunus Emre Öztürk'ün ve yaptıklarının diğer dosyalara emsal niteliğinde olabileceğinin farkındayız. Bu durum açıkça tecavüzün suç olmaktan çıkarılması, artık cezalandırılmaması demektir. Bugün susmuyoruz, korkmuyoruz ve cezasızlık düzenine karşı birlikte haykırıyoruz. Kız kardeşimizin davasını sahipleniyor ve bu hukuksuz beraat kararını kabul etmiyoruz. Fail Yunus Emre Öztürk'ün cezalandırılmasını talep ediyoruz.Bu davanın peşini bırakmayacağız kız kardeşimiz yalnız değildir. Burada olduğumuz sürece onun sesine ses, nefesine nefes olmaya devam edeceğiz.”

SİSTEMDEN GÜÇ ALIYOR

Hacettepe’deki öğrenciler ise önce kampüs içinde yürüyüş yaptı ve ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yapılan açıklamada ise olayın ardından D.K.’ye travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulduğu ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Uzman görüşlerinde arkadaşımızın travma sonrası stres bozukluğu tanısı ile tedavisinin yapıldığı bunun cinsel saldırının yaşandığının bir kanıtı olduğu ve mahkemenin böylesi önemli delilleri toplamamasının eksiklik oluşturduğu rapor edilmiştir. Ancak Denizli Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetmiştir ve Adli tıp raporlarını ve bazı tanık anlatımlarını göz ardı etmiştir. Olay şu an yargıtaya taşınmıştır.

Failin avukatları “zeki bir kadın ve tecavüz durumunda ne yapılacağını bilen biridir…” diyerek failin suçunu örtmeye çalışmış ve mağdur suçlayıcılığın en karanlık örneğini sergilemişlerdir. Bizler biliyoruz ki hem failin hem avukatlarının bu cüretkâr açıklamaları ataerkil sistemin bir sonucudur. Fail ve avukatları bu açıklamaları yaparken bu sistemin arkalarında olduğunun güvencesiyle hareket ediyorlar. Sistemden güç alan mahkemeler rıza inşasını ve kadınların beyanlarını yok sayarak failleri korumaya ve onları cesaretlendirmeye devam etmektedirler.

Bizler bugün tüm sıra arkadaşlarımızı yargının bu cezasızlık politikalarına karşı örgütlenmeye davet ediyoruz çünkü biliyoruz ki bu cezasızlık politikası münferit bir olay değildir, fail erkekleri koruyan, kadınları hapsetmeye çalışan sistemin bizzat kendisidir.

Bu olay sistemin politikalarının sonucu olarak her gün kadınları+ ve queerleri karanlığa hapsetmektedir ancak bizler bu yalnızlaştırma politikasına teslim olmayacak ve sesimizi gün be gün arttıracağız. Bu yüzden bugün, sıra arkadaşımızın yanında, kalabalık olduğumuzu ve bu ataerkil sistemde yalnız olmadığımızı göstermek için toplandık. Kampüslerimizden dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz faillerin karşısında sıra arkadaşımızın yanındayız. Tekrardan söylüyoruz, yargı mercii derhal cezasızlık politikalarından vazgeçmeli, vazgeçene kadar bizler her gün daha da artarak sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz.”