3 yaşındaki çocuk merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun yakınları acil serviste taşkınlık çıkardı. Aile, polis ve Jandarma komutanlığı ekiplerince acil servisten çıkarıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.