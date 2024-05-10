3 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü: Hayati tehlikesi devam ediyor

Siirt’te sulama havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki N.T, ailesi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Nesrin T., Elazığ’a sevk edildi.

Siirt'te sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki N.T'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında meydana geldi.

Oynamak için dışarı çıkan çocuk, evlerinin 50 metre uzağındaki bahçe sulama havuzuna düştü. Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı N.T, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Nesrin T, buradaki müdahalesi sonrası Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.