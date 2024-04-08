3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile aranan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Yolcu otobüsü ile Muğla’dan, Ankara’ya giden ve iş yeri soymaktan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile aranan şahıs Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri bayram dolayısı ile yaptıkları denetimde Muğla’dan, Ankara’ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta bulunan yolcuların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler M.İ.’nin ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme’ suçundan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.