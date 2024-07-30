3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde D.K. isimli şahsın ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı olan beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti yağma’ suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.