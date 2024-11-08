3 yılda 140 Afgan kadın intihar etti

BirGün Kadın

Son 3 yılda Afganistan’ın 27 vilayetinde 140 kadının intihar ettiğini ortaya çıkaran bir rapor yayınlandı. 140 kadının çoğunluğunu genç kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Badahşan’da bir kadının Taliban üyesi bir erkekle zorla evlendirildikten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Afganistan’da 27 vilayette 140 kadının intiharı, Taliban rejiminin Afgan kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Taliban yönetimi altında kadınlar ağır kısıtlamalarla karşı karşıya. Son olarak kadınların birbirlerinin sesini duymasına bile yasak getirildi.