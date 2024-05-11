3 yılda 384 tahliyeye engel

Haber Merkezi

Cezaevlerindeki İdare ve Gözlem Kurulları, 2021-2023 yılları arasında en az 384 tutsağın tahliyesini erteledi. İHD’li Nuray Çevirmen, “umut hakkı”nı ortadan kaldıran kurulun iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Cezaevlerinde 2021 yılının Ocak ayından bu yana yürürlükte olan İdare ve Gözlem Kurulu, denetimli serbestlikle tahliyesi gelen tutsakların tahliyesini kendi gözlem kararlarıyla 3 ya da 6 ay erteliyor. Bu da beraberinde birçok mağduriyeti getiriyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, 2021 ile 2023 yılları arasında toplamda 384 tutsağın tahliyesi ertelendi. Tutuklular, konuya dair İHD’ye yaptıkları başvurularda, kurulun kendilerine tamamen siyasi yaklaşımlarla yaklaştığını ve "pişmanlık" dayatmasında bulunduğunu aktardı. İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, MA'ya yaptığı açıklamada cezaevlerindeki tutuklu haklarının nerdeyse tamamının İdari ve Gözlem Kurulları’na devredildiğini ve bu kurulların kendilerini mahkemelerin yerine koyduğunu söyledi. Devlet aklının tüm hukuksuzluklarına yönetmelikler yoluyla kılıf uydurduğunu söyleyen Çevirmen, cezalandırma üzerine kurulu İdare ve Gözlem Kurulları’nın mutlak suretle kaldırılması ve iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.