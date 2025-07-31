3 yılda tamamlanacak denmişti: 12 yıldır bitmedi, milyarları yuttu

İktidarın hemen her seçim döneminde propaganda malzemesi olarak kullanmasına karşın bir türlü tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki kördüğüm devam ediyor. 2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL’lik harcama öngörüsü ile temeli atılan projenin, Haziran 2025 itibarıyla yarısı dahi tamamlanamadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projelerinin 2025’in ilk yarısı sonundaki ilerleme oranları, iktidarın milyarlarca liralık kamu yatırımlarına yönelik öngörüsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin maliyetinin, projenin henüz yarısı bile tamamlanamadan aşıldığı tespit edildi. İktidarın, “Bin 80 günde tamamlanacak” iddiasıyla 2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, aradan geçen 12 yıla karşın sonuca ulaştırılamadı. Projenin fiziki gerçekleşme oranı kayıtlara, yüzde 18,2 olarak geçti. Proje kapsamında yapılan harcamalar da projedeki plansızlığı çarpıcı şekilde ortaya koydu.

2013 yılında toplam maliyeti 4 milyar 300 milyon TL olarak açıklanan projedeki harcamanın, yüzde 18’lik ilerlemeye karşın öngörülen maliyeti aşması dikkati çekti. Buna göre, yüzde 18 oranında fiziki ilerleme kaydedilen Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi için Haziran 2025 itibarıyla toplam 4 milyar 912 milyon 945 bin TL harcandığı belirtildi. Toplam 4,9 milyar TL’lik harcamanın 4,8 milyar TL’si altyapı ve üstyapı işleri için 80,3 milyon TL’si ise müşavirlik hizmetleri için kullanıldı.

Projenin 2013’te 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam proje tutarındaki artış ise yıllara göre şöyle: