3 yıldan uzun zamandır cezaevinde: Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edildi

3 yıldan uzun zamandır Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kahraman'ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini açıkladı.

“Yol arkadaşımız ve parti üyemiz Tayfun Kahraman’ın bugün hastaneye sevk edildiğini öğrendik” diyen Çelik, sağlık sorunlarının geri dönülemez hale gelmeden gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

“HERKES BİLİYOR Kİ TAYFUN SU KADAR TEMİZDİR”

Açıklamasında Kahraman’ın mahkûmiyetine dayanak oluşturan somut bir delilin bulunmadığını ifade eden Çelik, “Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN GECİKMESİNİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR”

Çelik, yargı sürecinde adil yargılanma ilkesinin tamamen göz ardı edildiğini vurguladı. “Sunduğu kanıtlar, tanıklar dava dosyasına alınmadı. Suçsuzluğunu ortaya koyan hiçbir belge dikkate alınmadı” diyen CHP’li başkan, Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’dan ve ailesinden 38 aydır ayrı bırakıldığını hatırlattı.

Açıklamasının sonunda yargı makamlarına çağrıda bulunan Çelik, “Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir” dedi.