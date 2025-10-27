3 yıldır adalet peşindeler

Maraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını kaybeden binlerce aile, adliye koridorlarında adalet peşinde koşuyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Hatay Belen'deki Kasaplar Apartmanı ile Antep'te 49 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı davasında bunlardan yalnızca ikisi.

Hatay'daki Kasaplar Apartmanı davasında tutuklu sanık bulunmuyor. Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, binanın yapı ruhsatı yenilenmiş olmasına rağmen statik projesinin güncellenmediği, 1998 Deprem Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmediği ve kaçak inşa edildiği belirtilerek, tüm bu eksikliklere rağmen belediyenin yapı kullanım izni vermesinin hata olduğu vurgulandı. Yeni bilirkişi raporu beklenirken, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma süreci ise henüz tamamlanmadı. Depremde ailesini kaybeden İbrahim Bölür, ‘‘Anne ve babamla birlikte masum çocukların ölümüne sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilip dava açılmasını bekliyoruz. Biz 3 yıldır adalet bekliyoruz’’ dedi.

6 Şubat depremlerinde Antep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı'nın yıkılması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Ali Emre ve Ahmet Yıldız, mühendis Nazmi Tosun ile mimar Erol Özuslu hakkında dava açıldı. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim'de görülen 12. duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Aysel Karakuşoğlu, "32 aydır evlatlarımın yüzünü görmüyorum, beni ancak evladını kaybedenler anlar. 6 evladımı toprağa verdim, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

∗∗∗

DİYARBAKIR’DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün saat 14.49’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.