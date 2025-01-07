3 yıldır verem raporları açıklanmıyor

Dünyada tüberküloz hastalığının 2023 yılında artışını sürdürdü.

5-11 Ocak 78. Verem Eğitim ve Farkındalılık Haftası nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Tekin, toplam 10.8 milyon tüberkülozlu hastanın yüzde 76’sının yani 8.2 milyonunun kayıtlı olduğunu anımsatarak "2020 yılında başlayan Covid-19 salgını sırasında verem hastalarının yüzde 57’si kayıtlı iken, salgının etkisi geçince kayıtlı hasta oranı artmıştır. Covid-19’un yol açtığı ölümler 2020 ve 2021 yıllarında tüberkülozdan fazla olmuştur. Covid-19 salgınının etkisi azalınca 2022 ve 2023’te tüberküloz ölümleri bulaşıcı hastalık ölümlerinde yine birinci sıraya yükselmiştir" dedi.

EN ÖNEMLİ 10 ÖLÜM NEDENİ

Tüberkülozün en çok öldüren bulaşıcı hastalıklar arasında geldiğine dikkat çeken Tekin, şöyle devam etti: "Dünyada en önemli 10 ölüm nedeninden biridir. Afrika ve Asya’da ciddi, ekonomik olarak yıkıcı, çok sayıda ölüme yol açan bir hastalık olmayı sürdürmektedir. Hastalığın en çok etkilediği Hindistan, Endonezya gibi ülkelerin, sağlık alt yapılarının yetersizliği yanında ekonomik sorunları da büyüktür. Yoksulluk, yetersiz beslenme tüberküloz hastalığının oluşmasında en önemli nedenlerden biridir. Bu nedenlerle, uzun yıllar bu hastalığın acıları sürecektir."

BAŞKA YERE GÖREVLENDİRME OLMAMALI

Dr. Fatih Tekin, Türkiye verileri ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizdeki sağlık alt yapısı, verem savaşı dispanserleri ve verem savaşı programının başarısı burada kendini göstermiştir. Ülkemizde 2023 yılında kayıtlı hasta sayısı 9 bin 527’dir. Covid-19 öncesi 2019 yılında 11 bin 401 kayıtlı hastamız vardı. Yani 4 yılda kayıtlı hasta sayımızda yüzde 16.4 oranında düşüş görülmüştür. Dünyada dirençli tüberkülozda yeni ilaçlar ve yeni tedavi rejimleri ile 6 ay ya da 9 aylık tedaviler geliştirilmiştir. Tedavi başarı oranları bu rejimlerde yüksektir. Tüberküloz koruyucu tedavisinde yeni ilaç kullanımı ile tedavi süresi kısalmaktadır. Bu ilaçların ülkemizde de temin edilmesini ve kullanılmasını istiyoruz.

Tüberküloz kontrolünün en önemli kurumu olan verem savaşı dispanserlerinin çalışması çok değerlidir. Bu kurumlarda çalışan personelin yeterli olması, sürekli olması, eğitimli olması ve özlük haklarının eş konumdaki personelle eşitlenmesi gereklidir. Verem savaşının küçümsenmesi ve çalışanlarının başka kurumlarda görevlendirmelerinin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Personel eğitiminin tasarruf tedbirlerine dahil edilmemesi gereklidir. Son yıllarda sürekli belirttiğimiz bir konu da yıllık olarak yayımlanan raporlardır. Dünya Sağlık Örgütü her yıl Kasım ayında Dünya Tüberküloz Raporunu yayımlamaktadır. DSÖ 2024 Dünya Raporunu da yayımlamıştır. Türkiye’de ise bu raporlar 3 yıl geriden gelmektedir. Son yayımlanan rapor 2021 tarihlidir. Başarılı bir verem savaşı yürüten ülkemizin güncellenmiş tedavileri, ilaç erişim sorunları ve tüberküloz eğitimindeki sorunları da içeren kapsamlı raporun ivedilikle çıkması sağlanmalıdır. Türk Toraks Derneği olarak Türkiye’de Tüberküloz kontrolünün sürekli ve başarılı şekilde sürdürülmesini arzu ediyoruz."

SON 4 YILIN COVİD-19 VE TÜBERKÜLOZ ÖLÜMLERİ

Dünyada Covid-19 ölümleri

2020 = 1.980.561

2021 = 3.541.373

2022 = 1.213.749

2023 = 247.219

Dünyada tüberküloz ölümleri

2020 = 1.400.815

2021 = 1.417.913

2022 = 1.323.758

2023 = 1.247.800