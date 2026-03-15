30,5 milyar TL aktarıldı: İktidar, şirketlerin kasalarını aydınlattı

Elektrik dağıtım işi 2013 yılında tamamen özel sektöre devredildi.

Elektrik dağıtım şirketleri yıllar içinde kârlarını artırmayı sürdürürken yurttaşlar fahiş faturalarla karşı karşıya kaldı, bakım zafiyetleri yangınlara neden oldu, kamu kaynakları patronlara akıtıldı.

Elektrik dağıtımında özelleştirme, kamunun bütçesini de altüst etti. Özelleştirmelerin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesinin büyük bir bölümü elektrik dağıtım şirketlerine gönderildi.

MALİ YAPI ALTÜST

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 2025 yılında 45 milyar 292 milyon 163 bin TL ödenek verildi. Bakanlık, 2025 yılı bütçesinin 45 milyar 237 milyon 274 bin TL’sini kullandı. 2025 yılında gerçekleştirilen 45,3 milyar TL’lik harcama, ekonomik olarak sınıflandırıldı. Bakanlığın verilerine göre, 30,5 milyar TL ile en büyük harcama kalemi, “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” kalemi oldu.

Enerji özelleştirmeleri nedeniyle mali yapısı altüst olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” harcamalarının detayları da dikkati çekti. Buna göre, 2025 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 30,5 milyar TL’lik mal ve hizmet alım giderinin tamamına yakını, elektrik dağıtım şirketlerine ödenen paradan oluştu.

KABARIK FATURA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılına yönelik mali verilerine göre, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında şirketler, kamuya 36 milyar 534 milyon 135 bin TL’lik fatura kesti. Faturanın 30 milyar 379 milyon 143 bin TL’si, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

2025 yılında kamudan 36,5 milyar TL aktarılan elektrik dağıtım şirketlerine 2021-2025 döneminde yapılan ödemeler ise yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 2,9 milyar TL

2022: 10,4 milyar TL

2023: 23,6 milyar TL

2024: 32,5 milyar TL

2025: 36,5 milyar TL