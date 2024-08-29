30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı Uçak Gösterisi Programı | SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları sebebiyle SOLOTÜRK ekibinin de kutlamalara uçak gösterisiyle katılacağının açıklanmasının ardından SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede sorusu gündeme oturdu. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak ve kutlamak için ilan edilen ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurttaşlar meydanlarda olacak. SOLOTÜRK'ün de kutlamalarda yer alacağının duyurulmasının ardından 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı uçak gösterisi programı araştırılıyor. Peki, SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nerede? İşte 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı uçak gösterisi programı!

30 AĞUSTOS 2024 ZAFER BAYRAMI UÇAK GÖSTERİSİ PROGRAMI

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı kutlamalarına özel olarak gerçekleştireceği uçak gösterisi programı açıklandı.

SOLOTÜRK Zafer Bayramı uçak gösterisi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 18.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek.