30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cumartesi günü kutlanması sebebiyle 30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. 30 Ağustos Cuma günü kutlanacak olan Zafer Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar.

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Cumartesi günü eczaneler açık olmayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve eczaneler kapalı olacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar Ecza Odaları Birliği'nin duyurduğu nöbetçi eczaneler ile işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos günü 1935'te 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil günlerinden biri olan 30 Ağustos'ta eczaneler çalışmaz. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u ve ülke genelinde Kurtuluş Savaşı'nın zaferini anmak için kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kararıyla Ulusal Bayram olarak ilan edilmiştir.