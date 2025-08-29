30 Ağustos 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zafer günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 30 Ağustos 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

30 AĞUSTOS'TA İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek