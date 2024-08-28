30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için milyonlarca yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri araştırmaları gündemde. İstanbul, Ankara, İzmir içinde çok sayıda sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak. İşte 30 Ağustos konserler listesi ve İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri!
30 Ağustos Zafer Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 30 Ağustos konserler listesi yurttaşların gündeminde. Ülke genelinde kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri araştırmaları hız kazandı. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri 30 Ağustos'u kutlamak için çeşitli meydanlarda konser ve etkinlikler düzenleyecek. İstanbul, Ankara, İzmir içinde çok sayıda sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak. İşte 30 Ağustos konserler listesi!
30 Ağustos konserler listesi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurulacak çok sayıda sahnede birçok sanatçı yurttaşlar ile bir araya gelecek. İşte 30 Ağustos konserler listesi!
İSTANBUL 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ
30 Ağustos akşamı İstanbul'un çeşitli noktalarında sahnede Cem Adrian, Sena Şener, Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, An Epic Symphony, Night Flight Symphony Orchestra & Choir gibi isimlerin konserleri olacak.
- 30 Ağustos 19.30 Eminönü Meydanı Konseri: Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, Sena Şener, Cem Adrian / An Epic Symphony
- Üsküdar Harem Etkinlik Alanı: Sertab Erener, Evdeki Saat
- Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı: Sefo
- Beşiktaş Barbaros Meydanı: Mabel Matiz
- Beyoğlu Hasköy Parkı: Oğuzhan Koç
- Bayrampaşa Şehir Parkı: Ece Seçkin
- Kalamış Atatürk Parkı: Madrigal
- Beykoz Çayırı: Manuş Baba
- Maçka Demokrasi Parkı: Fatma Turgut
- Tuzla Sahil Tören Alanı: Volkan Konak
- Çatalca: Emircan İğrek
İZMİR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ
- Kültürpark 21.00: Mert Demir
- Bornova Cumhuriyet Meydanı 21.00: İlyas Yalçıntaş
ANKARA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ
- AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı 20.30: Tan Taşçı
- Kalaba Kent Meydanı 20.30: Derya Uluğ
- Kahramankazan Millet Bahçesi 20.30: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş
- Göksu AVM önü 20.00: Haluk Levent