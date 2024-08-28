30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri

30 Ağustos Zafer Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 30 Ağustos konserler listesi yurttaşların gündeminde. Ülke genelinde kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri araştırmaları hız kazandı. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri 30 Ağustos'u kutlamak için çeşitli meydanlarda konser ve etkinlikler düzenleyecek. İstanbul, Ankara, İzmir içinde çok sayıda sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak. İşte 30 Ağustos konserler listesi!

30 Ağustos konserler listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurulacak çok sayıda sahnede birçok sanatçı yurttaşlar ile bir araya gelecek. İşte 30 Ağustos konserler listesi!

İSTANBUL 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ

30 Ağustos akşamı İstanbul'un çeşitli noktalarında sahnede Cem Adrian, Sena Şener, Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, An Epic Symphony, Night Flight Symphony Orchestra & Choir gibi isimlerin konserleri olacak.

30 Ağustos 19.30 Eminönü Meydanı Konseri: Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, Sena Şener, Cem Adrian / An Epic Symphony

Aylin Aslım, Birsen Tezer, Gökhan Kılıç, Özlem Çelik, Sena Şener, Cem Adrian / An Epic Symphony Üsküdar Harem Etkinlik Alanı: Sertab Erener, Evdeki Saat

Sertab Erener, Evdeki Saat Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı: Sefo

Sefo Beşiktaş Barbaros Meydanı: Mabel Matiz

Mabel Matiz Beyoğlu Hasköy Parkı: Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç Bayrampaşa Şehir Parkı: Ece Seçkin

Ece Seçkin Kalamış Atatürk Parkı: Madrigal

Madrigal Beykoz Çayırı: Manuş Baba

Manuş Baba Maçka Demokrasi Parkı: Fatma Turgut

Fatma Turgut Tuzla Sahil Tören Alanı: Volkan Konak

Volkan Konak Çatalca: Emircan İğrek

İZMİR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ

Kültürpark 21.00: Mert Demir

Mert Demir Bornova Cumhuriyet Meydanı 21.00: İlyas Yalçıntaş

ANKARA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ