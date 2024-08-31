30 Ağustos Muğla’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi birbirinden değerli sanatçıları Muğla’nın farklı ilçelerinde yurttaşlarla buluşturdu. Muğla’nın Menteşe ilçesinde Manga, Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Köyceğiz'de Bilal Sonses, Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konserler öncesi de ilçelerde fener alayı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de düzenlediği Zafer Bayramı etkinlikleri fener alayı ile başladı ve sevilen rock grubu Manga’nın konseri ile devam etti. Yurttaşların Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç doldurduğu konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal büyük zaferin 102’nci yılında hepimize özellikle gençlere büyük görev düştüğünü, hiç yorulmadan, daima çalışarak Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkacaklarını söyledi ve Zafer Bayramı organizasyonu için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında Başkomutan Atatürk önderliğinde Türk Milleti’nin bağımsızlığını emperyalist güçlerin elinden alarak birçok dünya devletine örnek olduğunu söyledi ve 30 Ağustos’un dünya tarihini değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti.

Aras, “Çanakkale’yi geçilmez yapan Başkomutan Atatürk Türk Milleti’ni tek bir amaç etrafında toplayarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Yokluk içinde olsa da hiçbir zaman umutsuz olmayan Atatürk ve kenetlenmiş Anadolu halkı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tüm düşmanı yurttan atarak büyük bir destan yazdı. Atalarımızın, dedelerimizin tarihin akışını değiştirdiği Zafer Bayramı’mızın 102.yılını kutluyoruz. Gururluyuz. Büyük bir fedakârlık ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk’e çok şey borçluyuz. Ata’mızın ilke ve devrimleri ile aydınlattığı yoldan hiçbir zaman ayrılmadan emin adımlarla yürüyeceğiz ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bu yolda en büyük vazife Ata’mızın çok güvendiği siz gençlere düşüyor. Geleceğimiz sizlersiniz. Zafer bayramımız kutlu olsun” dedi.