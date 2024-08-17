30 Ağustos noterler açık mı? 30 Ağustos'ta noter çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cuma günü kutlanması sebebiyle 30 Ağustos noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 30 Ağustos'ta noterler çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. 30 Ağustos Cuma günü kutlanacak olan Zafer Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos noterler açık mı? 30 Ağustos'ta noterler çalışıyor mu? İşte detaylar.

30 Ağustos noterler açık mı?

30 Ağustos Cuma günü noterler açık olmayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos günü 1935'te 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil günlerinden biri olan 30 Ağustos'ta noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 2 Eylül Pazartesi günü devam edebilecekler.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u ve ülke genelinde Kurtuluş Savaşı'nın zaferini anmak için kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kararıyla Ulusal Bayram olarak ilan edilmiştir.