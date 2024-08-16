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30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro ve tramvay hatlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 16.08.2024 08:29
  • Giriş: 16.08.2024 08:29
  • Güncelleme: 16.08.2024 08:54
Kaynak: AA
30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Fotoğraf: AA

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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