30 Ağustos trafiğe kapalı yollar listesi: 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak sorusu gündeme oturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramında pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken 30 Ağustos Cuma günü trafiğe kapalı yollar listesi yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen ve takvimlerde Resmi Tatil olarak geçen 30 Ağustos'ta pek çok yurttaş alanlarda olacak. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte İşte 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar listesi!

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusundan kapalı olacak yollara dair bir açıklamada bulunda. Valiliğin açıklamasına göre Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'dan Zafer Bayramı töreni bitene kadar Vatan Caddesi'nin kapalı olduğunu duyurdu.

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

30 Ağustos Cuma günü sabah 06.00'dan itibaren Zafer Bayramı töreninin bitimine dek trafiğe kapatılacak olan yollar listesi şu şekilde:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,

D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçin’den) Vatan Caddesi’ne Katılım

30 AĞUSTOS ALTERNATİF YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Valiliği'nin gerçekleştirdiği açıklamada 30 Ağustos Cuma günü için kapalı olan yollara karşın alternatif yollar listesi şu şekilde: