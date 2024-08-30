30 Ağustos tüm yurtta coşkuyla kutlanacak

Haber Merkezi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıldönümü tüm Türkiye’de etkinliklere sahne olacak. Emperyalizme ve monarşiye karşı verilen büyük mücadelenin sonucunda kazanılan zafer, AKP iktidarının son yıllarda özellikle Cumhuriyet’in temel değerlerine yönelik saldırgan politikalarının gölgesinde kutlanacak.

Başkentte programlar Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak, Saray’daki programla sona erecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkentteki programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının 10.30'da Anıtkabir'e yapacağı ziyaretle başlayacak. İzmir’de ise Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek kutlama programları kapsamında Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşacak.

Başkent Ankara’da, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bayram etkinlikleri kapsamında ilk olarak ünlü sanatçı Zeynep Bastık Altınpark’ta on binlerce hayranıyla bir araya geldi. Gerçekleşen Koray Avcı konserinin ardından Melike Şahin ve Athena grubunun açık hava konserleri ile bayram coşkusu devam edecek. İstanbul’daki kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.