30 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Zirve Yeniden El Değiştirdi

30 Aralık 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında kartlar adeta yeniden dağıtıldı. Son haftalarda yükseliş ivmesini artıran Kıskanmak, bu trendini sürdürerek 6,00 reyting ile liderlik koltuğunu geri aldı. Günün en çok izlenen yapımları, sıralamalar ve program performansları TİAK verilerine dayanarak haberimizde yer alıyor.

30 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Now TV’nin başarılı dizisi Kıskanmak, sezona düşük başlamasına rağmen ikinci yarıda güçlü bir çıkış yaparak zirveyi yeniden ele geçirdi. Geçtiğimiz hafta maç etkisi nedeniyle yaşadığı düşüşü telafi eden dizi, şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 5,89 reyting ile zirveyi en yakın takip eden yapım oldu. Bir haftalık aranın ardından ekrana dönen Mehmed: Fetihler Sultanı, 5,69 reyting ile üçüncü sıradan listeye giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

MasterChef Türkiye istikrarlı performansıyla dikkat çekerken 4,15 reyting ile beşinci sırada yer aldı. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ise 3,94 reyting ile günü altıncı sırada tamamladı. Show TV’nin dizisi Rüya Gibi düşüşünü sürdürerek 3,23 reyting ile onuncu sıraya geriledi.

30 Aralık 2025 Salı Reyting Sıralaması – İlk 10 Program (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Kıskanmak 6,00 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,89 3 Mehmed: Fetihler Sultanı 5,69 4 Esra Erol’da 4,94 5 MasterChef Türkiye 4,15 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,94 7 ATV Ana Haber 3,80 8 Kıskanmak (Özet) 3,75 9 Mehmed: Fetihler Sultanı (Özet) 3,27 10 Rüya Gibi 3,23

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert güçlü performansını korudu.

güçlü performansını korudu. Mehmed: Fetihler Sultanı dönüşüyle birlikte listeye üst sıralardan girdi.

dönüşüyle birlikte listeye üst sıralardan girdi. Rüya Gibi düşüş trendini sürdürerek ilk 10’un son sırasında yer aldı.

30 Aralık 2025 Salı reyting sonuçlarında zirvede hangi yapım yer aldı?

30 Aralık 2025 Salı reyting sonuçlarında zirvede Kıskanmak yer aldı.

En çok izlenen 3 program hangileri oldu?

İlk üç sırada Kıskanmak, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Mehmed: Fetihler Sultanı yer aldı.

MasterChef Türkiye kaç reyting aldı?

MasterChef Türkiye günü 4,15 reyting ile tamamladı.

Rüya Gibi reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Rüya Gibi 3,23 reyting ile onuncu sırada yer aldı.

30 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasında dengelerin hızla değişebildiğini bir kez daha gösterdi. Kıskanmak zirveyi geri alırken, haber programları, yarışmalar ve diziler arasında rekabet gün boyu devam etti. Reyting mücadelesinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.