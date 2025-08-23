30 ay geçti, sorunlar yerinde duruyor: Belirsizlik hâkim

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına yaklaşık 3 hafta kalırken Maraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerde öğrenciler ve öğretmenler eğitime belirsizliklerle birlikte başlayacak. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen öğrenciler belirsizlik içinde hâlâ konteyner kentlerdeki okullarda okumaya veya ikili eğitim almaya devam edecek.

6 Şubat depremlerinin ardından 13 Şubat’ta açıklama yapan dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların 24’ünün yıkıldığını, 83’ünde ağır hasar bulunduğunu belirtmişti. Ancak Hatay Valiliği’nin açıklamasına göre kentte okulların üçte biri yıkıldı. Buna göre kentte 210 okul yıkılırken 180 okul da orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ancak depremin üzerinden 2,5 yıl geçmesine karşın 210 okulun yıkıldığı Hatay’da nisan ayında yapılan acıkmaya göre yalnızca 146 okul inşa edildi, 145 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Adıyaman’da ise depremde 14 okul yıkılırken, 63’ü ağır hasarlı, 41’i orta hasarlı ve 287’si ise az hasarlı olarak kayıtlara geçti. Depremin yıldönümünde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ise 61 yeni okul inşa edilirken yalnızca 10 okul güçlendirildi.

Özel ve kamuya ait 1153 okulun bulunduğu Maraş’ta ise deprem sırasında 19 ardındansa belirlenen 12 okul yıkılırken 64’ü ise ağır, 72’si orta hasar gördü. 31 Ocak’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kentte 44 okulun inşa süreci tamamlanırken bu sayının yılsonuna dek 70’e ulaşması hedefleniyor.

SORUNLAR AYNI

Hatay’da 20’nin üzerinde konteyner okul olduğunu ifade eden Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, “Konteyner okulların hâlâ var olmasının nedenlerinden biri konteyner kentlerde yaşamın devam etmesi. Şu an yaklaşık 150 bin kişi hâlâ konteyner kentlerde yaşıyor. Aynı zamanda yeni eğitim öğretim döneminde açılacak olan okulların çoğu adeta şantiye alanı içerisinde, tozun içinde, yolu yok… Ancak buradaki tek mesele Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili değil, depremin üzerinden 30 ay geçmesine karşın kalıcı konutlar bitirilmemiş durumda ve bu bitirilemeyen konutların çevresinde bitmiş okullar bulunuyor. Bu alanlarda eğer eğitim öğretim başlayacaksa buraların çocuklar için güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

Kentte tek binada birden fazla okulun eğitim verip vermeyeceğine ilişkin ise net bir bilgi olmadığına dikkat çeken Tıraş son olarak şöyle konuştu: “İnşa edilen bir okulun 8 Eylül’de teslim edilmemesi durumunda bazı okullarda kısa süreli de olsa ikili eğitim sürebilir. Depremin üzerinden 30 ay geçti ve bu 30 ayda okullaşma açısından yapılanlar yeterli değil. 30 ayda çok şey yapılabilirdi. Eylül ayında da çocuklarımız eğitim öğretime de başlayacak ve bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek yok, ulaşım ve içilebilir temiz suya erişim başlı başına sorun.”

BAŞARI ORANI DÜŞTÜ

Eğitim Sen Maraş Şube Başkanı İsmail Tekardıç ise kentteki konteyner okulların kaldırılması için çalışma başlatıldığını, vereceğini ifade etti. İkili eğitimin yanı sıra bir binada üç ayrı okulun eğitim verdiğine dikkat çeken Tekardıç, “İkili eğitim ve hatta üçlü eğitim, öğrencilerin derslerden aldığı verimi ciddi anlamda düşürüyor. Ders saatleri azalıyor, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı ortamda yer alıyor. Bu da akran uyuşmazlığına o da çeşitli sorunlara neden oluyor. Depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen Maraş’ta eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor” diye konuştu.

Tekardıç, “Öğrenciler hâlâ deprem psikolojisi ile yaşıyor, sokağa çıktıklarında hâlâ ağır hasarlı olduğu için yıkımı yapılan binaları görüyorlar. Maraş adeta şantiye bölgesinden farksız. Bu da öğrencilerin, eğitim öğretime motive olmasını engelliyor geleceğe de umutsuz bakıyorlar. Depremden bu yana yapılan LGS ve YKS sınavlarındaki başarı oranlarında deprem öncesine kıyasla ciddi bir düşüş de söz konusu. Öğrencilerin içerisinde bulunduğu belirsizlik, konteyner okullarda ve ikili eğitimdeki eğitim niteliğinin düşük olması başarı oranını etkiliyor. Kendi çalıştığım okulda 9’uncu sınıfa giden öğrencilerimizin hiçbiri bursluluk sınavını kazanamadı. Artan sınıf mevcudu, ikili eğitim, konteyner okullar ve belirsizlik gibi birçok etken aslında başarısızlığı tetikliyor.”

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, depremin ardından geçen 2,5 yıla rağmen kent genelinde hâlâ 5-6 konteyner okulda eğitim verildiğine dikkat çekti. Güçlendirme çalışmalarının ve okul inşaatlarının devam etmesi nedeniyle bir binada iki okulun eğitim verdiğini ifade eden Polat, “Güçlendirme çalışmalarının yeni başladığı okullar da var. Eğitimde süre gelen bu sorunlar nedeniyle hâlâ bazı okullarda sınıf mevcutları çok yüksek. Bu da öğrencilerin nitelikli eğitim almasının önündeki engellerden biri. Aynı zamanda konteyner okulların ısınmasından, soğutulmasına dek ciddi anlamda sıkıntılar var” ifadelerini kullandı.

Kentin ciddi bir nüfusunun hâlâ konteyner kentlerde yaşadığını anımsatan Polat, bunun çocukların eğitimini de etkilediğini söyledi. Polat şöyle konuştu: “Kentte bildiğimiz en az iki okulda birden fazla okul eğitim veriyor. Depremin üzerinden 30 ay geçti ancak hâlâ Adıyaman'da eğitimde yaşanan sorunlar çözülebilmiş değil.”