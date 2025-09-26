30 aydır sorunlar aynı

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor. Eğitim Sen’in deprem bölgesindeki eğitimin durumuna ilişkin yayımladığı raporda okullarda yaşanan sorunlar ortaya kondu. Raporda, depremlerde en çok yıkımın yaşandığı illerden birisi olan Hatay’da yaklaşık 80 bin öğrencinin konteyner kentte eğitim gördüğüne dikkat çekildi.

Kentteki 18 okulda ikili eğitim görüldüğü belirten raporda, “Kimi yerlerde 2-3 okul birden aynı binada eğitim yapmakta” denildi. Kent genelinde 1350 okulun bulunduğu belirtilen raporda yalnızca 300 kadrolu yardımcı hizmetli olduğuna dikkat çekildi. Raporda, kentte temiz içme suyuna erişimin kısıtlı olduğu anımsatılarak okullarda “bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su” talebinin önemine dikkat çekildi.

ÖRGÜN EĞİTİME DEVAMLILIK

Adıyaman’da ise 77 yeni okulun açıldığını, 16’sının güçlendirildiğini, 3’ünde güçlendirmenin sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 8 prefabrik ve 1 konteyner okulda eğitim öğretimin sürdüğü aktarıldı. Kentte ikili eğitimin devam ettiği belirtilen raporda kalabalık sınıfların eğitimin niteliğini düşürdüğü vurgulandı.

Raporda kentteki 13 bin 800 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında olduğu belirtildi. Kentteki 2 bin 400 çocuğun Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) yönlendirildiği belirtilen rapora göre örgün eğitime devam oranın yüzde 58’e düştü.

Maraş’ta ise 5 konteyner okulda 2 bin 186 öğrencinin eğitim gördüğü belirtilen raporda eğitimdeki eşitsizliklerin derinleştiğine dikkat çekildi.

Raporda “Kırsalda yaşayan öğrencilerin oranı yüzde 40’a çıkmıştır. Kız çocuklarının eğitime devam oranında düşüş, devamsızlık ve erken evlilikler artarken, çocuk emeğini MESEM uygulamalarıyla sömürüsü meşrulaştırılmaktadır” denildi.