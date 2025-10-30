30 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları 30 Ekim 2025 Perşembe sabahına yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altın yeniden 3.960 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler de altın yatırımcısının radarında. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI (30 EKİM 2025 PERŞEMBE)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.342,35 5.342,99 0,81% 08:40 22 Ayar Bilezik 5.086,43 5.183,85 0,26% 08:39 Altın (ONS) 3.964,14 3.964,65 0,89% 08:55 Altın ($/kg) 126.648,00 126.663,00 0,75% 08:40 Altın (Euro/kg) 147.652,00 147.670,00 0,75% 08:40 Cumhuriyet Altını 36.406,00 37.005,00 0,73% 08:40 Yarım Altın 18.259,00 18.577,00 0,74% 08:40 Çeyrek Altın 9.129,00 9.294,00 0,74% 08:40 Reşat Altını 36.438,47 37.037,95 0,82% 08:40 Kulplu Reşat Altını 36.440,69 37.040,20 0,83% 08:40 22 Ayar Altın TL/Gr 5.094,77 5.377,24 0,74% 08:40 18 Ayar Altın TL/Gr 3.899,91 3.900,38 0,81% 08:40 14 Ayar Altın TL/Gr 3.076,48 4.192,85 0,65% 08:40 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 89.448,37 90.901,87 -1,95% 15:42 Kapalıçarşı Beşli Altın 181.132,95 184.714,40 -1,95% 15:42 Gremse Altın 89.448,37 91.517,59 -1,95% 15:42 Ata Altın 36.897,45 37.838,46 -1,95% 15:42 Tam Altın 35.779,35 36.495,09 -1,95% 15:42 Külçe Altın ($) 132.600,00 132.700,00 -2,07% 15:48 Has Altın 5.315,63 5.316,28 0,81% 08:40 Hamit Altın 36.438,47 37.037,95 0,82% 08:40

GRAM ALTIN FİYATI 30 EKİM 2025

Gram altın bugün 5.342 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki ons altın artışı ve dolar kurundaki stabil seyir, gram altın fiyatının yeniden 5.300 TL'nin üzerine çıkmasına neden oldu. Yatırımcılar, özellikle yıl sonu öncesi altın fiyatlarındaki yön konusunda temkinli davranıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 30 Ekim 2025 itibarıyla 9.129 TL’den alınıp 9.294 TL’den satılıyor. Düğün sezonu sonrası talepteki azalmaya rağmen, ons altındaki yükseliş çeyrek altın fiyatlarını destekliyor.

CUMHURİYET ALTINI GÜNCEL FİYATI

Cumhuriyet altını bugün 36.406 TL alış, 37.005 TL satış fiyatıyla Kapalıçarşı’da işlem görüyor. Son haftalarda rekor seviyelere ulaşan Cumhuriyet altını, yatırımcılar için hâlâ güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.

ONS ALTIN DOLAR BAZINDA YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3.964 dolar seviyesine çıkarak son haftaların en yüksek seviyesini test etti. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları

Dolar/TL kuru

Jeopolitik gelişmeler

Küresel enflasyon verileri

Merkez bankalarının altın rezerv politikaları

Gram altın ne kadar oldu?

30 Ekim 2025 Perşembe günü gram altın 5.342 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın bugün 9.294 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını 37.005 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ons altın bugün kaç dolar?

Ons altın fiyatı 3.964 dolar seviyesinde bulunuyor.

10 Gram bilezik kaç lira?

10 gram bilezik 50 bin liranın üstünde, 51 bin 830 lira.